Bill Gates'ten Çok Konuşulacak Açıklamalar!

Bill Gates, cep telefonu kullanımı konusunda yaptığı açıklamalar ile yine gündemde...

Gates'ten çok konuşulacak açıklamalar!

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