Bill Gates'ten Çok Konuşulacak Açıklamalar!
Bill Gates, cep telefonu kullanımı konusunda yaptığı açıklamalar ile yine gündemde...
Microsoft'un efsane kurucusu Bill Gates, görünüşe göre çocukların teknoloji ile ilişkilerinde katı bir yaklaşıma sahip. Mirror ile yaptığı röportajda konuşan Gates, çocuklarına 14 yaşına kadar cep telefonu vermediklerini söyledi. Tabii ki bu yaş sınırı, günümüzdeki çoğu çocuk için fazla sert gelecektir. Bunu Gates de kabul ediyor ve çocuklarının "diğer çocukların (telefonlarını) daha erken aldıkları" hakkında yakındıklarını söylüyor.
Gates'in çocukları şu anda 20, 17 ve 14 yaşında ve artık hepsinin uygulamalar dünyasına adım attıkları kesin. Ancak Gates'in eşi Melinda'nın 2010 yılında belirttiğine göre evin içerisinde hiçbir Apple ürününe izin verilmiyor. 2013 yılında da Bill Gates, çocuklarının asla bir Apple ürünü istemediklerini söylemişti.
Ancak şu anda bile Gates'in evinde telefonlar sınırlanıyor. Gates'in Mirror'a söylediğine göre masada yemek yerken telefonlara kesinlikle izin yok. Her ne kadar bu kural oldukça mantıklı gözükse de, günümüzde pek çok buluşma ve yemek sırasında çoğu kişinin telefonlarına odaklandıkları rahatlıkla söylenebilir.
Ancak eğer Facebook'a inanırsak, bu sorunların tamamı yakında ortadan kalkacak ve telefonlarımızı tamamen unutacağız. Bunun yerine gözlüklerimizle iletişim kuracağız...
Levent Öztürk
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