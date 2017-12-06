Bitcoin'e Yeni Rakip: Petro Geliyor

Bir ülke daha, kendi kripto-para-birimini hayata geçirmek için hazırlanıyor...

Bitcoin'e yeni rakip: Petro geliyor

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