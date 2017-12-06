Bitcoin'e Yeni Rakip: Petro Geliyor
Bir ülke daha, kendi kripto-para-birimini hayata geçirmek için hazırlanıyor...
Venezuela'nın lideri Nicolas Maduro, ülkenin "Petro" adlı kendi kripto-para-birimini sunacağını ve bu birimin ülkenin petrol, doğal gaz ve mineral zenginliği gibi doğal kaynakları ile destekleneceğini duyurdu. Başkan, bu planları haftalık radyo ve TV programı Sundays with Maduro (Maduro ile Pazar) üzerinden duyurdu.
Yayın sırasında başkan, Petro'nun ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimi için yeni uluslararası finans formlarına yol açacağını söyledi. Bu para birimi ile kendilerine karşı uygulanan finansal engelleri aşacaklarını belirten Maduro, Petro ile 21. yüzyıla adım atacaklarını iddia etti.
Bu para biriminin geliştirilmesi için Maduro, Petro'nun gelişimini ve sunumunu kontrol edecek olan bir Blockchain Base gözlem evinin kurulmasını da onayladı. Ülke, ABD tarafından uygulanan ekonomik blokaja karşı bu yeni para biriminin çözüm olacağını ümit ediyor. Bu blokaj, ülkenin para birimi Bolivar'ın son dört hafta içerisinde yaklaşık olarak %57 değer kaybetmesine sebep oldu.
Her ne kadar bir başka ülkenin daha ulusal kripto para birimine yönelmesi ilgi çekici olsa da, bu kararın ABD'den bir miktar tepki alacağı kesin. Trump, son zamanlarda İran ve Kuzey Kore'ye karşı yaptığı konuşmaların arasında Venezuela'ya karşı da ağır cümleler kurmaktaydı...
Levent Öztürk
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