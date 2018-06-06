BlackBerry Key2 Tüm Detaylarıyla Sızdı
Duyurulmasına çok kısa bir süre kalan BlackBerry Key2'nin görselleri ve sistem özellikleri sızdı...
Resmi tanıtımı 7 Haziran'da gerçekleşecek olan BlackBerry Key2 amiral gemisi akıllı telefonun görselleri ve donanım detayları, sızıntı uzmanı Evan Blass tarafından dünya ile paylaşıldı. Dış tasarım olarak KeyOne'ın izinden giden yeni telefon, başarılı estetiğini geliştirerek bazı önemli farklılıklar ve yenilikler de sunuyor.
KeyOne'da gördüğümüz gümüş ve siyah karışımı etkisi Key2'da terk edilmiş ve yerine tamamen siyah bir sırt gelmiş durumda. Ayrıca gördüğünüz gibi çıkıntılı kauçuk dokusu sayesinde daha az telefon kaygan bir tutuş sağlayacaktır. Diğer iyileştirmeler arasında ekranın yanlarında daha ince bir çerçeve, ayruca daha şık bir fiziksel klavye bulunuyor. Key2'nin arkasında bir çift kamera sistemi ve klavyenin sağ alt köşesinde gizemli bir düğme bulunuyor.
Şu anda, BlackBerry Key2'nin teknik gücü ile ilgili pek az şey onaylanmış durumda, ancak cihazın 6GB RAM ve sekiz çekirdekli Snapdragon 660 yonga seti kullanması bekleniyor.
Sadece birkaç gün içinde gerçekleşecek olan resmi duyurusunda BlackBerry Key2'nin tüm detaylarını kesin olarak öğreneceğiz.
Ali Ruhi Öztürk
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