BlackBerry Key2 Tüm Detaylarıyla Sızdı

Duyurulmasına çok kısa bir süre kalan BlackBerry Key2'nin görselleri ve sistem özellikleri sızdı...

BlackBerry Key2 Tüm Detaylarıyla Sızdı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Test ettik, ödedik, geçtik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
LG G7 için sürpriz aksesuar!
Usenet Nedir? Usenet Hakkında Bilinmeyen 4 Şey
iOS 12 Hangi iPhone'lara Gelecek?
BlackBerry Key2 Tüm Detaylarıyla Sızdı
Sony, Xperia Z5'i İptal mi Etti?

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir