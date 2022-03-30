Bridgerton 2. Sezon, Yayınlanır Yayınlanmaz İlk Rekorunu Kırmayı Başardı

Bridgerton 2. sezon, yakaladığı izlenme oranı ile İngilizce diziler arasında en iyi açılış hafta sonu rekorunun yeni sahibi oldu.

  • Levent Öztürk
Bridgerton 2. sezon rekorla başladı
Netflix

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