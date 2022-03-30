Bridgerton 2. Sezon, Yayınlanır Yayınlanmaz İlk Rekorunu Kırmayı Başardı

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Bridgerton'ın 2. sezonu, yayınlandığı ilk haftada Netflix üzerinde izlenme rekoru kırdı. Akış hizmetinin haftalık popülerlik verilerine göre, dönem dramasının son yayını, 25 Mart ile 27 Mart arasında dünya çapında 193 milyon saatlik izlenme süresine ulaştı ve Netflix'teki İngilizce diziler arasında şimdiye kadarki en iyi açılış hafta sonunu yaşadı.
Sadece La Casa de Papel'in beşinci sezonunun birinci bölümü ilk üç gününde daha fazla izlenme saati elde edebilmişti. Bu da Bridgerton'ın 2. sezonunun tüm zamanların en başarılı Netflix yapımları arasında yer alacağını şimdiden kanıtlıyor.
Bridgerton 1. sezon yıldızı Regé-Jean Page'in ayrılmasının ardından, dizinin son bölümü dikkatleri Bridgerton'ın en büyük erkek kardeşi Lord Anthony'nin (Jonathan Bailey) bir gelin bulma arayışına yöneltti. Sex Education'dan Simone Ashley, potansiyel bir eş olarak kendisini Lord Anthony'nin karmakarışık aşk üçgeninin bir köşesinde bulan Kate karakteri ile dizinin kadrosuna katıldı.
Bridgerton'un 2. Sezonunun Netflix'in İngilizce dilindeki en başarılı on dizisi arasına gireceğine şu anda neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bridgerton'un 1. sezonu ise, Ocak 2021'de açılış ayında 625,49 milyon izlenme saati toplayarak listenin zaten en başında yer alıyor.
Stranger Things'in 3. sezonu, The Witcher'ın ilk sezonu ve bir başka Shonda Rhimes yapımı olan Inventing Anna bu listedeki diğer isimlerin arasında bulunuyor.
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