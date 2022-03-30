Bridgerton 2. Sezon, Yayınlanır Yayınlanmaz İlk Rekorunu Kırmayı Başardı

Bridgerton 2. sezon, yakaladığı izlenme oranı ile İngilizce diziler arasında en iyi açılış hafta sonu rekorunun yeni sahibi oldu.

30 Mart 2022 19:14

Levent Öztürk