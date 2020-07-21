Bu İlginç Web Sitesi, Evinizde Atacağınız Çığlığı İzlanda'ya kadar Taşıyor

Öfkenizi veya sıkıntınızı gidermeyi amaçlayan bu web sitesi, telefondan veya PC'nizden attığınız çığlığı İzlanda'da hoparlörden yayınlıyor.