Bu İlginç Web Sitesi, Evinizde Atacağınız Çığlığı İzlanda'ya kadar Taşıyor

Öfkenizi veya sıkıntınızı gidermeyi amaçlayan bu web sitesi, telefondan veya PC'nizden attığınız çığlığı İzlanda'da hoparlörden yayınlıyor.

Çığlığınız İzlanda'dan Duyulsun

Hayatta karşılaştığınız sorunları çığlık atarak çözenlerden iseniz, artık sizin için yeni bir web sitesi var. İzlanda'nın turizm kurulu, yeni başlattığı "Let It Out" ("bırak çıksın") programıyla çığlığınızı İzlanda'da bir hoparlörden çalıyor.

Uzun yıllardır bir terapi yöntemi olarak başvurulduğu söylenen çığlık terapisi, zapt edilmiş duyguları dışarı bırakmanıza yardımcı oluyor. Çığlık atmanın özellikle geniş, açık bir alanda etkili olduğu söyleniyor. 

Çığlığınızı yayınlamak istiyorsanız, bu web sitesindeki sarı "Tap Here to Scream" düğmesine basıp, tarayıcınıza mikrofon izni vermeniz gerekiyor. Bunun ardından mikrofon simgeli sarı daireyi basılı tutup, yeşil çerçeve oluşana kadar çığlık atın. Çığlığınızın İzlanda'da farklı konumlarda çalınmasını sağlayabilirsiniz.

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