Nissan logosu değişiyor! İşte logonun yeni hali

Opel'in logosunun değişmesinin ardından bir değişim adımı da Nissan'dan geldi. Nissan 20 yılın ardından logosunu yeniledi.
Markaların yeni logosu, ana çizgilerden çok uzaklaşmayacak şekilde geleceğini hedef alıyor. Marka, anında fark edilebilir, evrimi de yansıtabilecek detaylar kullanmış.
Nissan'ın yeni logosu bu ay itibarıyla hem dijital hem de fiziksel olarak tüm kanallarda görünecek. Şirketin elektrikli araçları, Nissan'ın elektrikli bir geleceğe doğru yol aldığını gösteren önemli bir görsel hatırlatma olarak, geride kalan 20 yola karşılık gelecek şekilde 20 LED ile yanan özel aydınlatılmış bir logoya sahip olacak.
Nissan'ın Eski Logosu
İşte Nissan'ın yeni logosundan ilk video:
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