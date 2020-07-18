Nissan logosu değişiyor! İşte logonun yeni hali

Nissan yeni logosunu ilk kez sergiledi. İlk defa Nissan resmi YouTube hesabında görülen yeni logo, oldukça etkileyici. İşte 20 yıl sonra değişen Nissan otomobillerin yeni logosu...

Nissan logosu değişiyor! İşte logonun yeni hali

Opel'in logosunun değişmesinin ardından bir değişim adımı da Nissan'dan geldi. Nissan 20 yılın ardından logosunu yeniledi.

Markaların yeni logosu, ana çizgilerden çok uzaklaşmayacak şekilde geleceğini hedef alıyor. Marka, anında fark edilebilir, evrimi de yansıtabilecek detaylar kullanmış.

Nissan'ın yeni logosu bu ay itibarıyla hem dijital hem de fiziksel olarak tüm kanallarda görünecek. Şirketin elektrikli araçları, Nissan'ın elektrikli bir geleceğe doğru yol aldığını gösteren önemli bir görsel hatırlatma olarak, geride kalan 20 yola karşılık gelecek şekilde 20 LED ile yanan özel aydınlatılmış bir logoya sahip olacak.

Nissan'ın Eski Logosu

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İşte Nissan'ın yeni logosundan ilk video:

Nissan Yeni Logosunu Video İle Sergiledi

A New Day for NissanA New Day for Nissan
Nissan as a brand stands for technology that moves you. It brings you to life every time you drive. This brand identity film launches our new logo by awakening the elements as we embark upon a new day for Nissan. Move Beyond. Nissan Global YouTube Channel: The Nissan worldwide channel is our virtual showroom, showcasing our newest models, heritage vehicles, NISMO sports news, and tech advancements. Subscribe to stay up-to-date on Innovation that Excites. Channel Link: Facebook: Twitter: , Instagram: Linkedin:

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