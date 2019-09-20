Call of Duty Mobile İçin Tarih Belli Oldu!
Call of Duty hayranlarının uzun bir süreden beri beklediği haber en sonunda geldi!
- Levent Öztürk
Akıllı telefonunuzda yeni Team Deathmatch veya Battle Royale çekişmeleri için hazırlanmanızda fayda var. Activision, yeni yaptığı duyuruda Call of Duty: Mobile'ın Android ve iOS cihazları için 1 Ekim tarihinde yayımlanacağını açıkladı. Tencent'in Timi Studio'su tarafından geliştirilen oyun, Google Play ve App Store'un desteklendiği tüm ülkelerde bedava (Free-to-play) oynanabilecek.
Oyun, Black Ops ve Modern Warfare gibi serinin diğer oyunlarından elemanları bir araya getirecek. Activision Mobile Yardımcı Başkanı Chris Plummer'ın söylediğine göre "FPS aksiyon deneyimini mobilde yaşamamız için, simgeleşmiş Call of Duty oyunu avuçlarımıza geliyor." Açıklama şöyle devam ediyor: "Markanın sunduklarının en iyilerinin bazılarını bir araya getiriyoruz; bunların arasında Crash ve Crossfire gibi Modern Warfare haritaları, Nuketown ve Hijacked gibi Black Ops haritaları ve daha fazlası var."
Oyun, devasa, tamamen yeni, açık bir haritada 100'e kadar oyuncuyu destekleyen özel bir Battle Royale modunu da içeriyor. Bu modu isterseniz tek, iki veya dört oyunculu mücadeleler ile kara, deniz ve havada oynayabiliyorsunuz.
Eski Call of Duty öğelerini özleyen oyuncular Team Deathmatch, Search and Destroy ve Free-For-All gibi eski modları görmekten eminiz mutlu olacaktır.
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