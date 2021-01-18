Casper Excalibur ile Valorant Turnuvası Başladı!

Oyun dünyasının en popüler Valorant turnuvalarından olan Reflex Masters by NVIDIA şimdi Excalibur sponsorluğunda yapılıyor. 15-30 Ocak tarihleri arasında herkesin katılımına açık olan turnuva tüm Valorant tutkunlarını bir araya getiriyor.