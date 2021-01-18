Casper Excalibur ile Valorant Turnuvası Başladı!

Oyun dünyasının en popüler Valorant turnuvalarından olan Reflex Masters by NVIDIA şimdi Excalibur sponsorluğunda yapılıyor. 15-30 Ocak tarihleri arasında herkesin katılımına açık olan turnuva tüm Valorant tutkunlarını bir araya getiriyor.

Casper Excalibur ile Valorant Turnuvası Başladı!

Oyun dünyasının en popüler Valorant turnuvalarından olan Reflex Masters by NVIDIA şimdi Excalibur sponsorluğunda yapılıyor. 15-30 Ocak tarihleri arasında herkesin katılımına açık olan turnuva tüm Valorant tutkunlarını bir araya getiriyor.

Oyun dünyasının öncü markalarından Excalibur ve NVDIA iş birliği ile "Valorant Reflex Masters" turnuvası oyun severlerle buluşmaya hazırlanıyor. 17 bin 500 liranın ödül olarak dağıtılacağı bu turnuvada eleme grupları 3 gruptan oluşuyor ve kayıtlar herkese açık. Her elemeden 4 takım büyük finallere çıkacak; davetli yayıncılarının takımlarının da yarışacağı 4. gruptan çıkan 4 takımla beraber toplamda 16 takım, 29–30 Ocak'ta büyük ödül için rekabet edecekler!

Mücadeleye katıl, kazanmaya başla!

İlk elemede 9 takımın yarıştığı ve Overwatch isimli takımın birinci olduğu turnuvanın 2. elemesi 18-19 Ocak, 3. eleme ise 21-22 Ocak tarihlerinde olacak. 2. ve 3. elemelerden dilediğinize katılım sağlayabileceğiniz turnuvada 64 takım arasından ilk 4'e girerseniz ve 29-30 Ocak günü düzenlenecek canlı finallere katılmaya ve 17.500 TL'lik ödül havuzundan yararlanmaya hak kazanabilirsiniz!

Ünlü fenomen Kendine Müzisyenin sunacağı finalde katılımcıları ve izleyicileri bir çok sürpriz bekliyor.  Final canlı yayınını twitch.tv/ExcaliburClann, twitch.tv/nvidiageforcetr ve twitch.tv/kendinemuzisyen kanallarından izleyebilirsiniz.

Kıyasıya rekabetin yaşanacağı ""Valorant Reflex Masters" by NVDIA & EXCALIBUR turnuvası için Valorant hesabınızı eşleştirin, takımınızı oluşturun ve açık elemlerden istediğinize katılım sağlayın. Açık elemelerde grubunuzda 64 takım arasından ilk 4'e girerseniz finallere katılıp 17.500 TL'lik oyun havuzundan ödül kazabilirsiniz.

Turnuva ile ilgili detaylı bilgi almak ve katılım sağlamak için https://pdc.gg/nvidiageforcetr adresini ziyaret edebilir, Valorant dünyasındaki rekabete siz de katılabilirsiniz.

  1. Eleme: 18-19 Ocak
  2. Eleme: 21-22 Ocak
  3. FINAL: 29-30 Ocak

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