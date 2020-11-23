Casper'dan "İş için Teknoloji"

Türkiye'nin teknoloji markası Casper, dijital dönüşüm sürecine sunduğu çalışmaları "iş için teknoloji" çatısı altında topluyor. Uzman mühendisleri, yeni nesil bilgisayarları, yerinde üretimi, lojistik ve teknik servis hizmetleri ile iş hayatını kolaylaştıran kurumsal çözümler sunuyor.