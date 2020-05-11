Casper VIA S38 Plus Tablet Satışa Çıkıyor. İşte Casper VIA S38 Özellikleri!

Casper VIA S38 Plus Tablet, günlük yaşamda büyük bir dijital konfor ve geliştirilmiş kullanıcı deneyimi vadediyor. İşte Casper VIA S38 Plus özellikleri!

Casper VIA S38 Plus Tablet Satışa Çıkıyor!

Teknolojik donanım ve kurumsal çözümlerin öneminin arttığı günümüzde, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalara hızla devam eden Casper, yeni geliştirdiği ve piyasaya sürdüğü ürünlerle dikkat çekmeye devam ediyor. Mayıs ayının son haftasında tüketicilerle buluşacak yeni ürünü olan VIA S38 Plus Tableti yeni yazılım ve işlemci hızı ile kullanıcılara gelişmiş deneyimler sunmaya hazırlanıyor. Tüm gençler, öğrenciler ve çalışanların hayatlarını kolaylaştırmak için geliştirilen Casper VIA S38 Plus Tablet, yüksek ürün kalitesi ve uygun fiyat seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Benzersiz donanım ve fiyat avantajına sahip S38 Plus, kolay kullanımı, yüksek performansı, ince ve şık tasarımı ile göz dolduruyor.

Kolay kullanım, ince ve şık tasarım:

9 mm inceliği, 315 gr hafifliği ve kauçuk dokunuşu ile ergonomik tasarım sunan Casper VIA S38 Plus Tablet, kullanıcılara rahat bir kullanım sağlıyor. 4300 mah pil gücü ile 7 saat video çekme kapasitesine sahip S38, uzun pil ömrü ile de dışarda şarj etme ihtiyacını en aza indiriyor. Çalışanlar ve öğrenciler için ideal bir ekrana sahip olan S38 Plus, 8" ekran boyutu, IPS ekran teknolojisi ve HD çözünürlüğü ile kullanıcılar gelişmiş bir deneyim sunuyor.

Casper VIA S38 Plus'ın sahip olduğu önemli özelliklerden biri olan 400 nit ekran parlaklığı; ofis dışı çalışanlar için güneş altında kullanım kolaylığı, oyun oynarken veya dizi film seyrederken görüntülerin daha canlı olmasını sağlar.

En yeni yazılım ve işlemci hızı:

Casper VIA S38 Plus; aynı ekranda birde fazla uygulama açık iken bile hızlı kullanım sağlayan 3G Ram'i, enerji tasarrufu yapan LP DDR3 teknolojisi, 8 bin müzik dosyası ya da 62 adet film depolanan 32GB dahili hafızası ile işlem gücü yüksek bir deneyim sunuyor. 4 çekirdek işlemcisi, 1.3gHz'e ulaşan hızı ile de yüksek performans gerektiren oyunların rahatlıkla oynanmasını sağlıyor. Yüksek veri aktarım hızı ve yüksek çekim gücüne sahip olan S38 Plus, daha istikrarlı bir bağlantı ve kaliteli bir internet kullanımı sunuyor.

Dijital konfor ve yüksek donanım:

Bluetooth 4.1 ile kesintisiz bağlantı sunan S38 Plus ile, akıllı saatiniz veya nabız ölçerinizden hızlı veri alabilir ve gönderebilirsiniz. 5MP arka kamerası ile sevdiklerinizle anılarınızı yakalarken, 2MP ön kamerası ile selfie çekme imkânı sunan S38 Plus, çift kamera avantajı ile kullanıcılara daha canlı fotoğraf çekme deneyimi vadediyor.

CASPER VIA S38 PLUS ÖZELLİKLERi

Ekran: 8 inç, 800x1280 çözünürlüklü, IPS, 16.7M renk,

Ekran parlaklığı: 400 NIT

İşlemci: MTK MT8163 1.3 Ghz 4 çekirdekli /

Grafik işlemci: ARM Mali-T720

Hafıza: 32GB Dahili Hafıza / 3GB RAM LPDDR3 1066MHz

Artırılabilir hafıza: 32 GB

Kamera MP: Arka: 5.0 MP Ön: 2.0 MP

Wi-fi: 802.11 b/g/n

İşletim sistemi: Android 9.0

Batarya: 4.300 mAh

Ağırlık: 315 gr.

Boyut: 208.9*124.4*9.0 mm

Renk seçenekleri: Mavi , Rubber finish tasarım

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