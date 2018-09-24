Çevrimiçi Müzik Platformalar Sektörü Domine Etti

ABD'de müzik sektörü gelirlerinin yüzde 75'i, çevrimiçi müzik platformlarına ait, CD satışları ise adeta dibe vurdu!

Çevrimiçi Müzik Platformalar Sektörü Domine Etti

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