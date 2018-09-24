Çevrimiçi Müzik Platformalar Sektörü Domine Etti
ABD'de müzik sektörü gelirlerinin yüzde 75'i, çevrimiçi müzik platformlarına ait, CD satışları ise adeta dibe vurdu!
Amerika Kayıt Endüstrisi Derneği (RIAA), ABD'de 2018'in ilk yarısı için müzik sektörü gelir istatistiklerini yayınladı. Buna göre genel olarak sektörün gelir artış hızı yavaşladı.
Toplam gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artıp 4.6 milyar dolar seviyesinde seyrederken, bu oran 2016 ve 2017'nin ilk yarısı arasında gözlemlenen artışın sadece yarısında kaldı. Çevrimiçi müzik platformları, yılın başından bugüne kadar gelirlerin büyük çoğunluğunu oluşturdu. Spotify, Apple Music ve Tidal gibi yayın hizmetlerinin elde ettiği toplam gelir bütün endüstrinin yüzde 75'ini oluşturuyor.
Rakamlar, daha fazla kişinin ücretli abonelik alarak bu hizmetlere katılmaya devam ettiğini ve abonelikten elde edilen gelirin ayda yaklaşık bir milyon dolar büyüdüğünü gösteriyor. Ancak çevrimiçi müzik gelirleri yükseliş trendine girerken; dijital müzik ve CD satışları için haberler çok iyi değil. Dijital indirmeler , bu yıl şimdiye kadarki toplam gelirin yüzde 12'sini oluşturuyordu, geçen yıl bu rakam yüzde 19'du. CD satışları ise gelirde yüzde 41'lik bir düşüş kaydetti. Geçen yıl aynı dönemle karşılaştırmak gerekirse, CD satışları bir önceki yıla kıyasla sadece yüzde üç düşmüştü. Bununla birlikte, plak gelirlerinin yüzde 13 oranında artmış olması şaşırttı.
Çevrimiçi müzik, 2015 yılında dijital indirmeleri geride bırakıp müzik endüstrisinin en büyük gelir kaynağı olmuştu. Bundan sonra her yıl sektörün gelirinden daha fazla pay almaya devam etti. RIAA raporunun da gösterdiği üzere bu trend beklenen şekilde yükselişine devam etti ve gelecekte de böyle olmaya devam edecek.
Yavuz Alp Şimşek
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