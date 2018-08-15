Chromebook'lara Windows 10 ile Dual Boot Özelliği!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Kayıp Şehirler

Korsanlar

Vahşi Batı

Dinozorlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Nostalji: 80'ler

Savaş Makineleri

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim