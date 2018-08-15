Chromebook'lara Windows 10 ile Dual Boot Özelliği!

Google'ın üzerine çalıştığı proje ile Chromebook kullanıcıları, yakında Windows 10'lu çift-önyükleme yapabilecekler!

Chromebook'lara Windows 10 ile Dual Boot Özelliği

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