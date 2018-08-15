Chromebook'lara Windows 10 ile Dual Boot Özelliği!
Google'ın üzerine çalıştığı proje ile Chromebook kullanıcıları, yakında Windows 10'lu çift-önyükleme yapabilecekler!
XDA geliştiricilerinden gelen bir rapora göre, Google, kullanıcılara Windows 10 ile Chrome OS'nin dual boot olarak kullanılmasına izin verecek Campfire isimli bir proje üzerinde çalışıyor. Aylardır ortaya çıkan söylentiler, Google'ın dual boot seçeneği üzerine çalışmalar yürüttüğü yönündeydi. Şu an ise projenin hakkında ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.
Sonuç olarak bu proje, Windows ve macOS'un bir arada kullanılması konusunda sorunsuz bir deneyim sunan Apple'ın Boot Camp'ına çok benzer. Rapora göre, bir Chromebook'un bu özelliği kullanabilmesi için en az 40 GB dahili depolama alanına sahip olması gerekiyor. Bu alanın 30 GB'ı Windows 10 için gerekli kısım. Giriş seviyesi Chromebook'ların 16 GB olduğu göz önüne alınınca bu özelliği destekleyemeyeceği anlamı çıkartılabilir.
Projeye bir başka engel de işlemci olacak. Rapor, işlemci gereksinimleriyle ilgili bir şey söylemezken, ARM tabanlı Chromebook'ların çoğu Windows 10 ile çalışmıyor. Bir hatırlatma olarak söyleyelim, Windows 10 tarafından desteklenen tek ARM işlemcisi, bu yılın ilerleyen aylarında Snapdragon 850 desteğiyle birlikte Snapdragon 835 olacak. Bu da Chromebook kullanıcıları için Windows 10 hayalini suya düşüren bir başka ayrıntı.
Çift önyüklemeli Chrome OS ve Windows 10 için sistem gereksinimleri görünüşe göre: 40GB depolama alanının ve bunun yanında Intel işlemci veya Snapdragon 835 gibi duruyor. Yonga setlerinin birebir aynı olduğu göz önüne alınacak olursa belki de Snapdragon 845 de Snapdragon 850 desteği eklendiğinde, Windows 10 ile çalışacaktır.
Rapor, Alt OS modu olarak adlandırılan özelliğin şu anda oldukça eksik olduğu belirtiliyor. Ancak, Google'dan bu yılın ilerleyen günlerinde bir duyuru görebiliriz. Diğer tahminler ise Alt OS/Campfire projesinin Pixelbook 2'nin olası bir özelliği olacağı yönünde.
Yavuz Şimşek
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın