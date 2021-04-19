Çok Oyunculu FPS Oyunu Outriders'ı A'dan Z'ye İnceledik!

Zamanında hak ettiği değeri göremeyen Bulletstorm'un ve Gears of War serisi oyunlardan birinin de yapımcısı olan People Can Fly'ın yeni oyunu Outriders'ı ilk duyduğumuz zaman mutlaka göz atmamız gereken oyunlar listesine eklemiştik. Bir hikayesi olan yani başı ve sonu belli olan oyunları daha çok sevdiğimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Dolayısıyla Outriders'ın da bir GaaS olmadığı konusundaki açıklama bizi oldukça mutlu etti. Destiny ve The Division gibi looter, shooter oyunlara olan benzerliği yüzünden oluşacak kafa karışıklığını engellemek için bizce bunu en başta netleştirmeleri iyi olmuş.
Enoch pek normal bir gezegen değil!
Gelelim Outriders'ın konusuna. Hikaye, Dünya'nın artık yaşanmaz bir hale gelmesi ile hayatta kalmayı başaran bir grup insanın, kolonileştirmek için yabancı bir gezegen olan Enoch'a ulaşması ile başlıyor. Ancak kısa süre içinde bu gezegenin beklendiği kadar normal olmadığı anlaşılıyor. Karakterimiz "Anomali" olarak adlandırılan devasa bir enerji fırtınasının körüklediği tuhaf bir kazaya maruz kalıyor ve ekip arkadaşları tarafından kurtarılmak için dondurularak uyutuluyor. Aradan bir süre geçiyor ve yıllar sonra kolonistlerin savaşan gruplara ayrıldığını keşfedeceğimiz bir dünyaya uyanıyor ve bu arada özel güçlere sahip olduğumuzu öğreniyoruz. Amacımız gezegeni keşfetmek, anomali hakkında daha fazla şey öğrenmek ve elbette insanlığın kaderi hakkında bilgi edinmek.
Outriders; Destiny ve The Division gibi oyunların çok fazla etkisinde kalmış gibi görünse de aslında Mass Effect ve Bulletstorm gibi eğlenceli TPS oyunlarından sevdiğimiz harika savaş mekaniklerini içeriyor. Oyunu oynarken fark edeceğiniz üzere teçhizat ve karakter geliştirmeye çok fazla odaklanılmış olsa da bunlara çok takılmadan da rahatlıkla sonuca ulaşmanızın mümkün olacağı da bir yapıya sahip.
Güçlendirilebilen 4 farklı sınıf...
Oyunda özel güçlerimizi keşfettiğimiz noktada seçim bize bırakılıyor ve dört sınıftan birini seçebiliyoruz. Bu dört sınıfın her biri, değişen etkilere ve yenilenme sürelerine sahip sekiz güce sahip. Yeteneklerinizi nadiren kullanabilmenize izin verilen benzer oyunların aksine Outriders, pek çok yeteneği birbiri ardına hızlıca kullanabilmenize imkan tanıyor. Bu dört sınıf içinde yer alan Devastator, yakın menzilli bir tank gibi herhangi bir çatışmada ağır hasar verirken aynı zamanda hasarın yükünü de alıyor. Pyromancer, adı üzerinde, alevlere hükmedebiliyor ve düşmanlara alev tabanlı saldırılar ile orta menzilde iyi performans gösterebiliyor.
Uzun menzil saldırıları tercih edenler için ise bizim yaptığım gibi Technomancer'ı önerebiliriz. Uzun menzilde ekibinize yardımcı olmak için savaş alanına dondurucu ve roket atan silahlar yerleştirmeye imkan tanıyor. Ayrıca bir destek sınıf olduğu için herkesi iyileştirebilmek de mümkün. Trickster ise yakın menzilli, ancak daha hızlı tempolu vur kaç mekaniklerini kullanıyor. Bu sınıfı kullanarak kendinizi düşmanın arkasına ışınlamak bile mümkün oluyor. Farklı sınıfları seçmiş arkadaşlarınızla bir ekip olarak oynamak sonuca ulaşmayı daha fazla kolaylaştırıyor. Elbette hangi sınıfı seçerseniz seçin aslında tek başınıza oynamak da mümkün.
Sürekli online olmanız gerekiyor!
Hikaye modunu tek başına oynuyor olsanız bile neden halen sunuculara bağlı olmak zorunda olduğumuzu ise anlamadık. Bu durum oyunu durdurmanıza da izin vermiyor ve menü ekranındayken bile düşmanlar size saldırabiliyor. Hatta oyunun ilk çıkış döneminde sıklıkla yaşandığı gibi oluşabilecek sunucu problemlerinde ise oyunu oynamanız bile mümkün olmuyor. Umarız bu yakında değişir. Çünkü hem hikaye hem de online tarafta böyle büyük potansiyeli olan bir oyunun sunucu problemleri yüzünden Destiny'nin akıbetini yaşamasını istemeyiz.
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Platform XBOX/PC/PS
Tür FPS/RPG
Yapımcı People Can Fly
Dağıtım Square Enix
Bilgi için https://outriders.square-enix-games.com/en-us/
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