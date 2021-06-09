COVID-19 Konusunda Bir İlk Daha: İlk Kez Bir Aslan, COVID-19'dan Öldü!

İnsanlık tarihinin en büyük salgınlarından biri haline gelen COVID-19 salgınında halen ilkler yaşanmaya devam ediyor. İlk kez bir aslan, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti!

09 Haziran 2021 00:02

Levent Öztürk