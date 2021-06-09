COVID-19 Konusunda Bir İlk Daha: İlk Kez Bir Aslan, COVID-19'dan Öldü!

Kediler, köpekler ve goriller COVID-19'a yakalanma konusunda daha önce insanlara katılmıştı. Şimdiyse Hindistan'dan gelen raporlar, bir aslanın hastalıktan öldüğünden şüphelenildiğini gösteriyor. Hastalık için test edilen 11 aslanın arasındaki bir dişi aslan, COVID-19 için pozitif test veren dokuz aslandan biriydi. Neela adlı dokuz yaşındaki genç aslan Hindistan'daki Valandur Hayvanat Bahçesi'nde hayatını kaybetti.
Hayvanat bahçesindeki bekçiler, Mayıs ayının son haftasında iştah azalması ve öksürük gibi semptomlar sergilemeye başladığında aslanlarında bir şeylerin ters gittiğini fark ettiler. Daha sonra Neela ve diğer sekiz aslanın SARS-CoV-2 virüsü tarafından enfekte olduğunu doğrulayan test örnekleri ile karşılaştılar.
The News Minute üzerinde Valandur Hayvanat Bahçesi tarafından yapılan açıklamada, "Enstitü tarafından sağlanan laboratuvar test sonuçlarına göre, gönderilen 11 aslandan dokuzuna ilişkin örneklerde SARS CoV-2 testi pozitif çıktı. Bildirilen bulguların yanlış pozitiflik niteliğinde olup olmadığını veya hayvanın komorbiditelerden ölmüş olabileceğini belirlemek için, 4.6.2021 tarihinde Hindistan Veterinerlik Araştırma Enstitüsü Bareilly ve Hücresel ve Haydarabad Moleküler Biyoloji Merkezi'ne de numuneler gönderildi" denildi.
Forbes'un bir raporuna göre salgın, hiç şüphesiz aşıları olan ve hayvanları ziyaret ederken kişisel koruyucu ekipman giyen bakıcılar için yıkıcı bir durum yaratıyor. Hayvanlara hangi varyantın bulaştığı ise henüz belli değil.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın