DC Comics, Shazam ile büyük başarı hedefliyor!
DC Comics-Warner Bros. ortaklığı Aquaman sayesinde elde ettiği başarının bir benzerini Shazam!'da devam ettirmeyi planlıyor.
- Barış Terun
Önceki haberlerimizde bahsettiğimiz gibi Aquaman, DC Extended Universe'in (DC Genişletilmiş Evreni) açık ara en başarılı filmi oldu. James Wan'ın muazzam bir görsel şölene imza attığı filmin başrolünde, Game of Thrones'dan tanıdığımız Jason Momoa yer aldı. Momoa'ya; Amber Heard, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Dolph Lundregen ve William Dafoe gibi bol ödüllü oyuncular eşlik etti.
Yapım, 1.2 milyar dolarlık gişe hasılatı elde etmeyi şimdiden başardı. DC, yeni filmi Shazam! içinde benzer bir başarı umut ediyor. Zachary Levi. Mark Strong, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Ian Chen, Jovan Armand, Faithe Herman, Cooper Andrews, Marta Milans ve Djimon Hounsou gibi usta oyuncuları barındıran ve fragmanlarıyla epey dikkat çeken Shazam! da ciddi bir ticari başarı elde edebilir. Yapımın yönetmenlik koltuğunda David F. Sandberg oturuyor. Sandberg'i özellikle Annabelle: Yaratılış ve Lights Out filmlerinden tanıyoruz.
Filmin kötü karakteri Dr. Thaddeus Sivana'yı yani Shazam'ın ezeli düşmanını Mark Strong canlandırıyor. Daha önceki tasarılar ise rafa kaldırıldı. Önceki senaryoda; Shazam'ın karşısına Black Adam'ın çıkması çekmesi bekleniyordu. Ne var ki Dwayne Johnson'ın canlandırdığı Black Adam, solo filmi ile 2020 yılında gösterime girecek.
Shazam'ın bütçesinin diğer süper kahraman filmlerine göre fazlasıyla düşük olduğunu söylemekte sakınca görmüyoruz. Shazam'ın yapım bütçesi sadece ama sadece 80 milyon dolar olarak belirlenmiş. Artık DC Comics-Warner Bros ikilisi bütçeyi kısıtlayıp, karı azami boyuta çekme niyetinde. Shazam!, 5 Nisan 2019'da sinemaseverlerle buluşacak.
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