Deadpool'un Kaderinde Ne Var?
Disney'in, Century Fox'un çoğunluğunu satın alması çizgi romandan esinlenen filmleri seven kişileri mutlu etti. Peki ama Deadpool'un kaderi ne olacak?
- Barış Terun
Marvel Sinematik Evreni; Iron Man serisi, Thor serisi, Captain America filmleri, Captain Marvel, Doctor Strange, Ant-Man ve özellikle Avengers serisi ile rekordan rekora koştu. Disney, Century Fox'un çoğunluğunu satın alınca ise dengeler iyice değişti. Disney, artık Fantastic Four, yeni X-Men ve Wolverine filmleri, Alpha Flight, Doctor Doom gibi kült bir karakter, Anhilus, Galactus ve dördüncü duvarı yıkıp geçen Deadpool'un da yayın haklarını ele geçirmiş oldu.
Peki Deadpool, diğer Marvel karakterleri ile bir araya gelecek mi? Eninde sonunda diğer Marvel kahramanları arasına katılacağı kesin görünüyor. X-Men ve hatta Avengers''ın bir üyesi olursa kesinlikle şaşırmayacağız. Lakin güncel haberler, Deadpool ve Avengers karakterlerinin, en azından yakın zamanda buluşamayacağını gösteriyor.
Marvel'ın bir numaralı ismi Kevin Feige yaptığı açıklamada, "Century Fox ile resmen anlaşmış olabiliriz ama stüdyodaki filmleri bünyemize adapte etmek zaman alacak. Gerek X-Men gerekse Deadpool için birkaç yıla ihtiyacımız var. Lakin şunu müjdeleyelim: X-Men evreni yaklaşık 5 yıl boyunca ilk önceliğimiz olacak. Deadpool'un üçüncü solo filmi ise yakında gösterime girecek ama o, diğer kahramanlarımızdan uzak duracak." ifadelerini kullandı.
Deadpool'un +18 bir seri olması da Disney'in elini zorluyor. Tarihte hiçbir Disney eseri sadece yetişkinlere yönelik olmamıştı.
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