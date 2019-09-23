Death Stranding, "Yarısına Kadar Keyifli Olmayacak"
Oyun dünyasının dev ismi Hideo Kojima'nın söylediğine göre Death Stranding, oyunun yarısına gelene kadar oyuncuları biraz üzecek!
- Levent Öztürk
Hideo Kojima'nın neredeyse her birkaç günde bir, merakla beklenen yeni oyunu Death Stranding hakkında yeni ve ilginç bir detay paylaştığını söylemek mümkün. Bunların en sonuncusunda ise ünlü isim, Death Stranding'in, yarısına gelininceye kadar "gerçekten eğlenceli olmayacağını" söyledi.
Gamereactor ile Tokyo Game Show 2019'da bir röportaj yapan Kojima, Death Stranding'i Alien filmine benzeterek olayların uzun ve yavaş bir giriş bölümü ardından, oyunun ikinci yarısında gerçekten keyif verici hale geleceğini belirtti: "Oyunu oynadığınızda, başlangıçta çok yavaş bir şekilde ilerliyorsunuz. Terminator veya Star Wars gibi değil. Herhangi bir açıklama veya bir şey yok. O şekilde yapmak oldukça kolay ve yapabilirim, ama hikaye yavaş ilerliyor. Özellikle başlangıçta."
Bunun arkasındaki sebeplerden biri, Death Stranding'i her tür oyuncu için cazip bir hale getirmek. Daha önceki açıklamalardan birinde, Death Stranding'in temel olarak oyuncu olmayan kişilerin de oynamasına imkan tanıyacak bir "çok kolay" modunun olacağı söylenmişti. Yavaş ilerleyen oyun fikri de, buna destek olacaktır.
Death Stranding 8 Kasım 2019'da yayımlanacak ancak o ana kadar, daha fazla garip detayın ortaya çıkmasını bekleyebiliriz...
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