Dijital Dünyanın Canavarı Troller ile Baş Etmenin Yolları

Trol ve trollemek dijitalleşen dünyada sıklıkla kullandığımız sözcükler. Trollemek, ilk bakışta zararsız gibi görünse de kötü şeylere yol açabiliyor, siber zorbalığa veya siber tacize dönüşebiliyor. Siber güvenlik şirketi ESET, internet kullanıcılarını zaman zaman bezdiren troller ile nasıl başa çıkılacağını mercek altına aldı ve önerilerini paylaştı.