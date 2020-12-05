Dijital Kabusu Başlamadan Bitirin!

Türkiye antivirüs pazarının lideri ESET, büyüyen dijital saldırılarla mücadele eden ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security ve ESET Smart Security Premium bireysel güvenlik yazılımlarının 2021 versiyonlarını tüm dünyayla birlikte aynı anda Türkiye pazarına sundu.
2021 sürümleri; bilgisayar, tablet ve telefonları hedef alan virüs, truva atı, solucan, rootkit, botnet, casus ve fidye yazılımları, uzaktan erişim saldırıları, APT tehditleri ve oltalama (Phishing) ataklarına karşı kullanıcıları, en yeni teknolojilerle ve geliştirilmiş algılama metotlarıyla koruyor.
Gizli ve kalıcı tehditleri bulmaya odaklanan iki yeni tarayıcı
Aktivitelerini güvenlik önlemlerine yakalanmadan sürdürmenin yolunu arayan siber suçlular, hemen harekete geçmeden sistemde bekleyen kalıcı tehditler oluşturabiliyorlar. ESET, 2021 sürüm programlarında bu amaçla, gizli ve kalıcı tehditleri tespit eden iki yeni tarayıcıyı uygulamaya geçirdi. Windows Yönetim Araçları (WMI) Tarayıcısı ve Windows Sistem Kayıt Defteri Tarayıcısı, gömülü enfekte dosyaları ve kalıcı zararlı yazılımları bulmaya odaklanıyor.
Klavye-fare iletişimini şifreleyen online bankacılık koruması
Finansal güvenlik sağlayan Bankacılık ve Ödeme Koruması, ESET kullanıcılarının yıllardır alışık olduğu ekstra bir koruma kalkanı. Online bankacılık ve alışveriş yaparken veya web tabanlı kripto para cüzdanlarına erişim sağlarken otomatik olarak koruyan bu özellik, artık varsayılan olarak güvenli modda desteklenen herhangi bir tarayıcı kullanılmasına olanak tanıyor. Kullanım alanını böylece genişleten bu koruma kalkanı, bununla birlikte tuş kaydetmeye karşı klavye ve fare arasındaki iletişimi de şifreliyor. Güncellenen bu mod ayrıca, uzaktan veya evden çalışma durumlarında kullanılan Uzaktan Masaüstü Protokolü (RDP) istismar edilmeye çalışıldığında da devreye giriyor. RDP açıldığında kullanıcı bilgilendiriliyor.
Daha güçlü tespit yapan Gelişmiş Makine Öğrenimi Modülü
Gelişmiş Makine Öğrenimi modülünde önemli iyileştirilmeler yapıldı. Veri seçiminde ve algoritma bileşenlerindeki iyileştirmeler, e-posta yoluyla gelenler de dahil olmak üzere tehditlerin daha iyi tespit edilmesini sağlıyor.
Geliştirilen Davranışsal Analiz ve Yetkisiz Giriş Önleme Sistemi
ESET, kötü amaçlı yazılımlar tarafından genellikle istismar edilen sistem bileşenlerini korumayı genişleterek davranışsal analiz uygulamalarını da iyileştirdi. Gelişmiş Davranışsal Analiz kullanan Ana Bilgisayar Tabanlı Yetkisiz Giriş Önleme Sistemi (HIPS), daha fazla tespit yöntemiyle desteklendi. Bu yükseltme, şüpheli şifrelemeyi ve API aramalarının şifre çözümlemesini kullanan iyileştirilmiş fidye yazılımları ve diğer kötü amaçlı programların engellenmesine yardımcı oluyor.
Parola yöneticisi tamamen yenilendi
Dosya şifreleme özelliği ve parola yöneticisiyle daha ileri düzey koruma taleplerine cevap veren ESET Smart Security Premium'da yer alan ESET Parola Yöneticisi, yeni sürümde yeni işlevlerle baştan aşağı yeniden oluşturuldu. Parola Yöneticisi, parolaları saklamaya, düzenlemeye , formları otomatik olarak doldurmaya ve ekstra güçlü parolalar oluşturmaya imkan veriyor. Yeni işlevler her web sitesinden çıkış yapabilmeyi, ayrıca tarama geçmişini de uzaktan silmeyi sağlıyor. Parolalar risk altındaysa güvenlik uyarıları kullanıcıyı bilgilendiriyor.
Hiç olmadığı kadar çok zararlı yazılım var
ESET Türkiye CEO'su Alain Soria, 2020 yılında zararlı yazılım sayısının 1 milyar adedi aşmasıyla ürkütücü bir aşamaya geçildiğine dikkat çekti. Soria, şunları söyledi: "2012 yılında ürünlerimizin Versiyon 5 sürümlerini çıkardığımızda bu rakam 50 milyon adet civarındaydı. İnternet olağanüstü bir araç ama görüyoruz ki yıllar içinde suçlular, işlerini önemli ölçüde siber alana kaydırdı. Koronavirüs nedeniyle insanlık tarihinin en yüksek seviyesine ulaşan dijitalleşme ve uzaktan çalışma-uzaktan eğitim gibi etkenler de siber suçun oyun alanını genişletti. Ama tüm bu endişe verici gelişmelere rağmen, biz ESET olarak küresel düzeyde kullanıcılarımızı korumak için güçlü teknolojiler oluşturmaya devam ediyoruz. Gelişen ve karmaşıklaşan siber tehditlere karşı, koruma seviyesi düzenli ve sürekli olarak geliştirilen yazılımlarımızla güvenli internet deneyimi sağlamaya devam edeceğiz."
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