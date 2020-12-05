Dijital Kabusu Başlamadan Bitirin!

2020, virüslerin çok konuşulduğu bir yıl oldu. Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken, dijital virüslerin dünyasında da çarpıcı gelişmeler meydana geldi. 2012 yılında 50 milyon olan kötü amaçlı bilgisayar virüsü sayısı, 2020'de 1 milyar adet sınırını geçti.