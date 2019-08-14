Doctor Strange büyüleyecek!
Marvel evreninin iki aşırı güçlü karakteri Doctor Strange ve gerçekliği değiştirebilen Scartlet Witch bir araya geliyor!
- Barış Terun
Doctor Strange'in ilk filmi gerek eleştirmenlerden, gerekse izleyicilerden tam not almayı başarmıştı. Strange, yeni kazandığı güçlerle çoklu evrendeki, çoklu dünyaları ziyaret etmiş ve gerçekliğe iyi anlamda müdahale etmişti.
Hazırlıkları devam eden Doctor Strange 2'de pek çok sürpriz mevcut. Avengers filmlerinde karşımıza çıkan ve Thanos kaçmasaydı onu yerden yerden vuran Scarlet Witch, Doctor Strange 2 filminde karşımıza çıkacak. Çizgi-roman tutkunlarının bildiği üzer Scarlet Witch gerçekliği değiştirme gücüne sahip. Hatta, farkında olmadığı bu güçle dünyadaki mutant sayısını en aza çekip "House of M" isimli bir dünya yaratmıştı.
Scarlet Witch, "Gerçekliği değiştiren bir kaynak kodu, karanlık büyülerin efendisi, diğer boyutlardan enerji çeken ve büyü öğrenip, bunları uygulayabilen bir karakter olarak" değerlendiriliyor. Doctor Strange ve Scarlett Witch'in güçlerinin ortaklığı ise inanılmaz şeyler yaratmaya aday.
Marvel Aşama 4'de yer alacak yıldızlar arasında; Benedict Cumberbatch, Jennifer Garner, Elizabeth Olsen, Benedict Wong gibi popüler isimler yer alacak. Eserin yönetmenliğini Scott Dericksonn üstlenirken, senarist koltuklarında; Steve Ditko ve Kevin Paige gibi birbirinden usta isimler konumlanacak.
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