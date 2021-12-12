Dolandırıcılar İçin Her Varyant Bir Fırsat

Dolandırıcılar, yeni COVID-19 kimlik avı kampanyasında Omicron korkularından yararlanıyor.

Dolandırıcılar İçin Her Varyant Bir Fırsat

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