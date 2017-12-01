Donald Trump'tan Müslüman Karşıtı Retweet'ler!
ABD başkanı Trump'ın, şiddet içerikli Müslüman karşıtı videoları Twitter üzerinde retweet'lemesi, büyük bir tartışmanın da kapısını açtı!
Amerika başkanı Donald Trump, Jayda Fransen tarafından tweet'lenen (Twitter'da @JaydaBF) şiddet içerikli Müslüman karşıtı propaganda videolarını retweet'ledi. Bu tweet'lere ve videolara şiddet içerdiği için link vermiyoruz, bir tanesinde bir kişinin cinayeti var gibi görünüyor. Jayda Fransen, onaylı Twitter hesabına sahip bir kullanıcı.
Twitter'ın bir kötüye kullanma problemi olduğu açık, hizmet, bu sorunlarla daha iyi baş edeceği sözlerine rağmen kullanıcılar halen bir gelişme göremediler. Hizmet, yakın zamanda da beyaz ırkın üstünlüğünü savunan birinin hesabını onayladığı için tartışma konusu olmuştu. Daha sonra Twitter takımı, onaylamanın, kullanıcının inançlarının doğruluğu gibi görülebileceğini kabul etti ve bu duruma uygun kurallar yapmak için süreci duraklattı. Şimdi, görünüşe bakılırsa belli ırklara, milletlere, cinsiyetlere, dini inançlara, yaşlara, engellilere veya hastalara karşı direkt olarak tehdit ve saldırı içeren kişilerin hesabının onaylanması kaldırılacak.
Twitter'ın kuralları, şiddet içerikli resimler söz konusu olduğunda oldukça açık. "Ölüm, şiddetli yaralanma, şiddet ve cerrahi prosedürler" barındıran tüm görsel içerikler yasak durumda. Ayrıca, nefret dolu eylemler de yasak.
Fransen'in bu iki yasağı çiğnediği açık. Peki Fransen'in hesabı neden halen dondurulmadı? Ve neden halen onaylı? Bu soruların cevabı şu an için belirsiz. Başkan Trump'ın böyle bir içeriği retweet'lemesi ise tüm bu durumlara tuz ve biber oluyor.
Twitter, en son açıklamasında, onaylama kurallarını kapsamlı olarak gözden geçirdiklerini söylemişti...
H. Hüseyin Öztürk
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