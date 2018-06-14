Dünya Kupası Topu İçerisinde Bir Çip Bulunuyor

2018 Dünya Kupası topunun içinde kullanılan teknolojiler, sizi de şaşırtabilir!

Dünya Kupası Topu İçerisinde Bir Çip Bulunuyor

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