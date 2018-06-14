Dünya Kupası Topu İçerisinde Bir Çip Bulunuyor
2018 Dünya Kupası topunun içinde kullanılan teknolojiler, sizi de şaşırtabilir!
1990 yılında gerçekleşen Dünya Kupası'nın topu Etrusca Unico'nun yörüngede bir yerlerde olduğuna inanan insanlar var. İngiltere orta saha oyuncusu Chris Waddle'ın Batı Almanya karşısında kaçırdığı penaltı vuruşu, üst direğe çarpmış ve yukarı doğru fırlayıp gitmişti.
Aradan neredeyse 30 yıl geçtikten sonra, Adidas 2018 Rusya Dünya Kupası finalleri için geliştirdiği topu tasarlarken 1962 Telstar uydusundan esinlendi. Dünyanın ilk iletişim uydusu ola Telstar'ın küre şekline gönderme yapan top tasarımı, dünyayı bir araya getiren Dünya Kupasına renk kattı.
Küre uydunun gelişiminde NASA ve Bell Telephone laboratuarları (şu an AT&T) çalışmıştı. Adidas'ın tasarladığı topa hem görüntüsünü hem de adını veren Telstar, daha önce 1970'te de Dünya Kupasın'da kullanılan topa adını vermişti. Adidas bu yüzden yeni topun adını Telstar 18 koydu ve zamaın siyah beyaz televizyonlarına da gönderme için tasarımda gri-skala pikseller kullandı. Topun 1970 sürümü Meksika'da sunulmuş ve Pele gibi ünlü oyuncular tarafından kullanılmıştı.
Bir uydudan esinlenen bir şey için uygun bir şekilde, bu top en yeni iletişim teknolojilerinden bazılarını içeriyor. Topun içine gömülü bir NFC çipi bulunuyor ve içerideki teknolojiye dikkat çeken küçük bir Wi-Fi sembolü bile var.
Bu teknolojiyi ürünlere eklemek, Adidas için yeni bir şey değil. Antrenörlerin performansı izlemesine yardımcı olmak için tasarlanmış olan miCoach Smart Ball ile benzer bir teknik kulalnılmıştı. Ancak bu sefer teknoloji, çekim gücü ve topun hızı gibi şeyleri ölçmeyecek, ancak bunun yerine Dünya Kupası hakkında bilgi sunacak ve kullanıcıların çeşitli yarışmalara katılmalarına izin verecek. Bu çip, topun izlenmesi için değil daha çok eğlence ve bilgi sunma amacı doğrultusunda tasarlanmış. Telstar 18'in Android ve iOS uygulamaları bulunuyor.
Ali Ruhi Öztürk
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