Dünyanın En Acayip Uyarı Fikirleri: Atomik Rahipler, Radyasyon Kedileri...

Atomik rahipler, radyasyon kedileri ve fazlası: Yıllar boyunca, nükleer tehlike hakkında insanları uyarmak için ne kadar acayip fikirler ortaya atıldığına inanamayacaksınız...