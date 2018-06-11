EA E3'te yeni bir Star Wars oyununu duyurdu
EA, E3 etkinliğinde yeni bir Star Wars oyununun yolda olduğunu duyurdu!
Güç bir kez daha dengesini kaybediyor ve Respawn Entertainment tarafından geliştirilen yeni Star Wars oyunu Jedi Fallen Order devreye giriyor.
Bu yeni oyun EA'in E3 2018 etkinliği sırasında duyuruldu ve henüz çok fazla detay olmasa da Respawn Entertainment'tan Vince Zampella, yeni oyunun "karanlık, çok karanlık" olmasını bekleyebileceğimizi söylüyor.
Zampella'nın söylemediği şey ise oyunun Episode III ve IV arasında, Jedi'ların yok olmanın eşiğine kadar avlandıkları dönemde geçiyor olması.
2019 Tatil döneminde yayımlanması beklenen oyunda hangi tarafta yer alacağımız ise henüz belli değil ve ilerleyen günlerde daha fazla detayın sunulmasını beklememiz gerekiyor.
Levent Öztürk
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