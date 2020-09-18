Ehliyet ve kimlik birleşiyor... Pazartesi başlıyor, ücretsiz olacak

Ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleşeceği daha önce duyurulmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni açıklama ile ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesinin pazartesi gününden itibaren başlayacağını bildirdi...

Ehliyet ve kimlik birleşiyor... Pazartesi başlıyor, ücretsiz olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21 Eylül'den itibaren yeni tip sürücü belgelerinin, yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacağını açıkladı. 

Çipli kimlik kartlarında pazartesi gününden itibaren yeni bir dönem başlıyor. Yapılan yeni çalışma ile sürücülerin artık ehliyetlerini yanlarında taşımaları gerekmeyecek. 

"Sürücü Belgeleri Yeni Nesil Kimlik Kartlarına Yüklenecek"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "21 Eylül 2020 tarihinden itibaren, yeni tip sürücü belgeleri, yeni alınan ehliyetler Türkiye genelinde nüfus müdürlüklerinden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacaktır. Bu işlem için, herhangi bir ücret alınmayacak." diye konuştu.

Sürücü belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda tıpkı eski kartların yenilenmesi gerektiği gibi sürücü belgesinin de kimlikten otomatik olarak silineceğini belirten Soylu, "Fiziki olarak ehliyetiniz olmak durumunda ama esas itibariyle geçerlilik sürecinde ülkemiz sınırları içinde artık trafik denetimlerinde ayrıca sürücü belgesi ibraz etme zorunluluğu ortadan kalkacak. Gerek jandarma gerek trafik, cep telefonu, tablet, barkod okuma cihazı, kimlik doğrulama cihazıyla kontrol yapabilecek." dedi.

Yeni sistemden sürücü belgesi basımının aynen devam edeceğini, yükleme işleminin yeni nesil sürücü belgesi basılınca yapılacağını söyleyen Soylu, "Yeni kimlik almaya gidenlere nüfus müdürlüklerimizdeki memurlarımız şu soruyu soracaklar: 'kimlik kartınıza ehliyetiniz varsa yüklemek ister misiniz?' İşaretlerse iki işlemi bir arada görecek, otomatik yüklenmiş olacak. Kart adresine postayla gittiği andan itibaren, ehliyeti ve kimliği bu kartta taşıyacak. Her basılan yeni kimliğin içine otomatik olarak da bunu yüklemiş olacağız." diye konuştu.

Soylu, bu işlemle yurt içinde ehliyet taşıma zorunluluğunun ortadan kalkacağını ancak yurt dışında kimlik kartını okuyacak bir sistem olmadığından ehliyetin taşınması gerekeceğini anlattı.

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