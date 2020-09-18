Ehliyet ve kimlik birleşiyor... Pazartesi başlıyor, ücretsiz olacak

Ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleşeceği daha önce duyurulmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni açıklama ile ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesinin pazartesi gününden itibaren başlayacağını bildirdi...