Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremde son durum

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde Elazığ'da iki, Malatya'da iki kişi olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
ELAZIĞ'DA 6.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bugün saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.75 kilometre derinliğinde gerçekleşti, çok sayıda ilde hissedildi. İşte Elazığ'daki depremden son haberler...
AFAD'ın açıklamasına göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bu akşam saat 20.55'te yerin 6.75 km derinliğinde 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından en büyükleri 5.4, 5.1 ve 4.6 olan artçı sarsıntılar kaydedildi. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.08'de 5,4, Baskil ilçesinde saat 21.17'de 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi. Sivrice'deki sarsıntı yerin yaklaşık 7,03, Baskil'deki ise 10,62 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
KANDİLLİ RASATHANESİ: 6.5
Kandilli Rasahtanesi ise depremin büyüklüğünü 6.5 olarak açıkladı.
"Ekiplerimiz saha taramasına başladı"
AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada, deprem bölgesiyle iletişimde bir sorun bulunmadığını ifade ederek, "Şu an için ekiplerimiz de bölgedeki belediye başkanlarımızla, valilerimizle, iletişimimiz devam ediyor. Ekiplerimiz saha taramasına başladılar. Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar." diye konuştu.
Depremin geniş bir coğrafyada hissedildiğini belirten Güllüoğlu, "Sivrice ve civarındaki ilçelerde hissedildi. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Biz de yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.
KIZILAY BAŞKANI KEREM KINIK
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Twitter'dan paylaştığı mesajda Elazığ Sivrice depremini hisseden bölgeye yakın vatandaşlarımız eğer evlerinde hasar var ise evlerine girmesinler, eşyalarını vs almaya çalışmasınlar, AFAD ve Valilikten gelecek uyarıları dikkatlice dinlesinler.Bölgede olası ihtiyaçlar için hastanelere ilave kan tedarik planlaması yapılmıştır. AFAD ve Valilikten yapılacak uyarıları dinleyelim, Elazığ dışından telekom ve GSM şebekelerini arayarak meşgul etmeyelim, vatandaşlarımız kısa mesaj ve interneti kullansın" dedi.
BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Elazığ Sivrice merkezde 4- 5 yıkık bina var ama herhangi bir can kaybı şuana kadar bize iletilmiş değil 2 tane yaralanma var. Elazığ merkezde 10 binada hasar olduğu ihbarı geldi şu ana kadar. Malatya Pötürge merkezde birkaç binanın yıkıldığı veya ağır hasar aldığı konusunda bilgiler var." dedi.
Deprem bilgi Sistemi Uygulaması
Deprem bilgi sistemi uygulamasını Android veya iOS cep telefonunuza yükleyerek en son depremleri, depremlerin şiddet haritalarını görüntüleyebilirsiniz. Eğer depremi hissettiyseniz, uygulamayı kullanarak raporlamak da aynı uygulama ile mümkün.
Deprem Bilgi Sistemi Detaylar ve yükleme linkleri
AFAD'DAN WEB TABANLI UYGULAMA VE SMS ÖNERİSİ
Elazığ ili, Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.
Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz ediyor. Doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kesinlikle kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır.
AFAD, gelişmeleri aralıksız takip etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN ELAZIĞ DEPREMİ AÇIKLAMASI
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener,
"Depremin şiddeti merkeze yakın yerlerde 7 oldu. Şiddetli bir deprem oldu. Bölgenin tarihindeki depremlere bakıldığı zaman büyüklüğü 7'lere kadar olan depremler var. Doğu Anadolu Fayı üzerinde bu büyüklükte depremleri görmek gayet doğal. Önümüzdeki yıllarda da böyle depremlerle karşılaşabiliriz.
Depremin artçıları yaklaşık 75 kilometrelik bir alana yayılıyor. 30'un üzerine çıktı artçı sarsıntılar ve devam edecekler.
Önümüzdeki birkaç gün boyunca artçıların devam etmesini beklemek yanlış olmayacaktır.
SİSMİK BOŞLUĞUN DOLMASI ANLAMINA GELİYOR
Bölge oldukça sismik olarak aktif bir bölge. Uzun yıllardır eksikliği çekilen bir deprem vardı, bu da onların sonucunda sismik boşluğun dolması gibi nitelendirebiliriz.
Bu depreme özel 5.6'lık artçı sarsıntılar görebiliriz. Hasarlı binalarımız varsa onlara girmekten kaçınmakta fayda var." dedi.
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