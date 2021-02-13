En iyi bilim kurgu filmleri! Ufuk açan, en iyi top 53 bilim kurgu filmi

Yurt dışında olduğu gibi Türkiye'de de bilim kurgu filmleri çok fazla tercih ediliyor. İyi bir film izlemek konusunda hassas olanlar en iyi bilim kurgu filmlerini araştırıyor. Biz de bu sebeple ufuk açan , kesinlikle izlenmesi gereken, IMDB puanı en yüksek olan en iyi bilim kurgu filmlerini sizler için derledik. İşte IMDb'ye göre gelmiş geçmiş en iyi bilim kurgu filmlerinden oluşan top 53 listesi...