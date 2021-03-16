En İyi Vlogger Kiti: Rode Vlogger Kit İncelemesi

YouTube için doğru ekipman hangisi; ışık nasıl olmalı, mikrofon ses performansını nasıl sağlarsınız ve tabii ki hangi kamerayı satın almalı? Aslında ihtiyacınız olan şey çok basit: İyi bir akıllı telefon ve Rode Vlogger Kit. İşte Rode Vlogger Kit incelemesi.