En İyi Vlogger Kiti: Rode Vlogger Kit İncelemesi

YouTuber olmak isteyen, halihazırda YouTube platformu için video çeken ve dijital içerik üretenler için gerçekten işleri oldukça kolaylaştıracak çok özel bir ürünle karşınızdayız. Rode markasının Vlogger Kit modeli bu videomuzda bizlerle beraber.
Aslında Rode Vlogger Kit'in sağladığı faydalardan sadece YouTube platformu için değil, pek çok alanda yararlanabilirsiniz. Bu Instagram olur, hareket halinde Podcast yayınları için olur, işletmeniz için olur, sosyal medya hesaplarınız için videolar oluşturuyorsanız olur; artık burada kullanım şeklinizi yaptığınız iş ve şekli ile siz belirleyeceksiniz. Her biri için de bu cihazdan maksimum seviyede fayda sağlayacağınızı da rahatlıkla söyleyebiliriz.
Rode Vlogger Kit Özellikleri Neler?
Rode Vlogger Kit, birçok aksesuardan oluşan, hem mobil kullanımlar hem yerleşik oturumlar için kullanabileceğiniz bir cihaz oluyor. Kutusundan 9 parça şeklinde çıkan bu cihazın ana bileşenleri ise tripod, MicroLed ışık, VideoMic mikrofon, telefonu sabitleyebilen SmartGrip aparatından oluşuyor. Ancak diğer aparatlarla da kullanımı zenginleştiriyorsunuz, onlardan da bahsedeceğiz.
Geçmeden önce şunu söylemek lazım: Bu cihazı 3 farklı model şeklinde satın alabiliyorsunuz. VideoMic mikrofonu telefonla kullanacağınız için, telefonunuza uygun olanı seçmeniz önemli. Eğer iPhone kullanıyorsanız, cihazın Lightning modelini, eğer Android'li bir telefon kullanıyorsanız ise mikrofon girişine göre 3.5 mm jak veya USB-C konnektörlü şekilde bulabiliyorsunuz. Bizim de elimizde USB-C'li bir modeli bulunuyor, ama bununla da ayrıca 3.5 mm kulaklık bağlantısı yapabildiğinizi de söyleyelim. VideoMic'in arkasında bu girişi görebiliyorsunuz.
Şimdi, parçaları tek tek tanıyalım ve kurulumunu yapalım.
Rode Vlogger Kit kurulumunu hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Rode Vlogger Kit Nasıl Kullanılıyor?
Tripodu aldık, üzerine SmartGrip'i ister dikey ister yatay şeklinde takabiliyoruz. Böylece YouTube için yatay videolar oluştururken, Instagram için de dikey videolarınızda telefonunuzu kolayca sabitleyebiliyorsunuz. Bu arada cihazın aksesuarlarının her birinin de malzeme kalitesinin üst seviyede tutulduğunun altını da çizelim.
Evet, SmartGrip'i de taktık, şimdi artık telefonumuzu üzerine sabitleyebiliriz. Bundan sonra da yan tarafına VideoMic mikrofonu takalım. Bu arada bu mikrofonu bu şekilde çıplak kullanabileceğiniz gibi, dış kullanımlarda, rüzgarlı ortamlarda ses performansının olumsuz etkilenmemesi için yine kutudan çıkan tüylü Windshield'ı da kullanabileceğinizi de söyleyelim.
Evet, buraya kadar her şey tamam. Şimdi de ışık için MicroLED'i tripodun üzerine takıyoruz ve cihazımız artık çekim yapmaya hazır hale geliyor. Ayrıca bu kamera ışığını böyle çıplak verebileceğiniz gibi, çeşitli filtrelerle de kullanabiliyorsunuz. Kutudan farklı renklerde 8 tane filtre çıkıyor. Böylece ışığı değiştirebiliyorsunuz; daha soft bir beyaz tonu elde etmek için de beyaz filtre işinize bir hayli yarayacaktır kanaatindeyiz. Bu filtreleri yine kutudan çıkan Clip-on kapağının içine yerleştiriyor ve Clip-on'u da MicroLED'in üzerine takıyorsunuz.
Rode Vlogger Kit Performansı Nasıl?
MicroLED, 4 farklı seviyede ışık üretebiliyor. Bu LED küpün yaydığı ışık, iç mekanlarda çekilen videoları canlandırdığı gibi, karanlıkta dışarıda yapacağınız çekimlerde de büyük yardımcı olacaktır. Tabii ki her seviyede de ona göre pil ömrü değişiklik gösteriyor. Düşük seviye 60 lümende çalıştırırsanız, 255 dakika boyunca ışık üretebiliyor; ışık seviyesini 300 lümen maksimum değere getirirseniz ise vaktiniz 52 dakika. Şarjı bitince de yan tarafındaki kapağa, kutudan çıkan USB-C şarj kablosunu takarak şarj edebiliyorsunuz.
Şimdi yavaş yavaş madem performans noktasına geçmeye başladık, o halde cihazın mikrofon performansına da değinelim. Bu namlulu mikrofon, Kardioid kutup deseninde ses kaydı yapıyor ve telefonun üzerindeki mikrofon ile hem iç hem dış çekimlerde ses performansında ciddi bir fark yaratıyor. Peki, nasıl? Gelin şimdi aradaki farkı izleyelim.
Rode Vlogger Kit performans testini hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Evet, sonuç olarak değerlendirirsek, Rode Vlogger Kit gerçekten de bahsettiğimiz gibi dijital içerik üretenler, vloggerlar, PodCast yayını yapanlar ve video çekenler için şahane bir ürün olmuş.
Üzerindeki MicroLED'in ışık performansı ve farklı filtrelerle birlikte kullanılabilmesi olsun, VideoMic mikrofonun ses performansının iç ve dış kayıtlarda önemli ölçüde fark yaratması olsun, gerçekten de kullanıcısına fayda sağlayacak türde bir ürün.
Öte yandan tripodun ayarlanması ve ergonomik yönü de bir hayli kuvvetli. Katlayıp tutarak hareket halinde video kayıtlarını rahatlıkla yapabiliyorsunuz, ayrıca bu tür kullanımda daha rahat edebilmeniz için, ayarlanabilir göbek üzerinden tripodu 90 derecelik açıya da getirebiliyorsunuz.
Masa başında yapacağınız videolarda da doğru açıyı rahat bulabiliyorsunuz. Belki üzerine bir su terazisi eklenebilirmiş, onu da söylemek lazım. Böylece göbek üzerinden ayar yaparken, daha hızlı sonuç sağlanabilirdi. Belki bir diğer olumsuz olarak söyleyebileceğimiz şey ise, eğer telefonunuzun kalınca bir kılıfı varsa, VideoMic'i takmak için bu kılıfı çıkartmanız gerekebileceği. Ancak bunun dışında her şey tamam, gerçekten de ilgi çekici ve fayda sağlayan bir ürün olmuş ki, video işi yapanların da faydalanabileceğini düşünüyoruz.
Peki, Rode Vlogger Kit'in fiyatı ne kadar? Şu an bu cihazı, Compel'in web sitesi üzerinden 1842 TL dolaylarında bir fiyatla satın alabiliyorsunuz.
CHIP Online Notu: %93
+ Ergonomik ve sağlam tasarım
+ Pratik kullanım
+ VideoMic ses performansı
+ MicroLED ışık ve pil ömrü
+ Geniş kutu içeriği
+ Farklı renk filtreler
- VideoMic'i takmak için telefonun kılıfını çıkartmanız gerekebilir
VideoMic Me Teknik Özellikler
- Frekans Aralığı 20 Hz – 20 kHz
- Kutup Deseni Kardioid
- Sinyal Gürültü Oranı 74.5 dBA
- Eşdeğer Gürültü 19.5 dBA SPL
- Bağlantı USB-C
- Analog Çıkış 3.5 mm
MicroLed Teknik Özellikler
- Bağlantı USB-C
- Pil Ömrü 255 dakikaya kadar
- Lumen 60 - 300
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