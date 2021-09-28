Engelsiz Bir Dünya Sunan Blindlook Hikayesini Anlattı

Teknolojiyle ilgilenen girişimcileri destekleyen Red Bull Basement'ın geçen yılki katılımcıları arasında olan ve görme engelliler için restoran ve menülerini erişilebilir hale getiren uygulama BlindLook'u, kurucu ortağı Sadriye Görece Redbull.com'a anlattı.

İşte Engelsiz Bir Dünya Sunan Blindlook Hikayesi

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