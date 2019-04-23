Epic, Fortnite Oyuncularını Banladı! Peki, Neden?
Epic Games, 1.200'den fazla Fortnite World Cup oyuncusunu hile nedeniyle engelledi!
- Ercan Uğurlu
Oyuncular tarafından büyük bir ilgiyle oynanan Fortnite, kısa sürede milyonlarca oyuncuyu kendine çekmeyi başarmıştı. Şu an tüm dünyada 250 milyondan fazla oyuncusu bulunan Fortnite, elbette böylesi bir sansasyonel başarıya imza atınca, dolayısı ile hakkında düzenlenecek bir Dünya Kupası organizasyonunun ödülü de yüksek oluyor. Kısa bir süre önce başlayan Fornite World Cup etkinliğinin ödül havuzunda 3 milyon dolar var ve oyuncular bu paradan pay almak için mücadele ediyorlar; kimileri hakkıyla, kimileri hileyle... Evet, Epic Games, Fortnite World Cup'a hile karışmış durumda...
Fortnite Dünya Kupası elemelerinin ilk haftası geride kalırken, ilk hafta neticesinde 1200'den fazla hileci Epic Games tarafından tespit edilerek banlanmış. Bunlar arasında turnuvaya birden fazla hesap ile katılanların oranı bir hayli yüksek. Öte yandan aralarında hesap paylaşımı yapanlar, kasıtlı olarak bağlantıyı kesenler ve yazlım kullananlar da mevcut. Neyse ki Epic Games tüm bunları bulup ortadan kaldırmayı başarmış. En azından söylenen, hile yapan herkesin tespit edildiği.
Elbette finallerin gerçekleşeceği 26 Temmuz'a kadar süre daha uzun. Bakalım o zamana dek bu olayların tekrarı veya benzeri ne kadar yaşanacak.
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