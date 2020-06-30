Epic Games 2-9 Temmuz ücretsiz oyunları belli oldu! Hangi oyunlar ücretsiz?

Epic Games her hafta birbirinden güzel oyunları ücretsiz bir şekilde kullanıcılarına sunuyor. Epic Games Başlatıcısından (Epic Games Store) kolayca indirilebilen oyunlar, Steam ile Epic arasındaki çekişmede Epic'i bir adım öne taşıyor.
Grand Theft Auto V ile başlayan ücretsiz oyun adımı, Borderlands: The Handsome Collection ve ARK Survival Evolved gibi popüler oyunlarla devam etti.
Peki Epic Games, 2-9 Temmuz tarihleri arasında hangi oyunların ücretsiz bir şekilde indirilmesini sağlayacak?
Epic Games 2-9 Temmuz Ücretsiz Oyunları Hangileri?
En son AER: Memories of Oldand ve Stranger Things 3: The Game'i ücretsiz olarak sunan Epic Games'in 2 yeni ücretsiz oyunu da belli oldu.
Conan Exiles ve Hue; 2 Temmuz'dan itibaren Epic Games Store'dan ücretsiz olarak alınabilecek. Oyunlar, 9 Temmuz'a kadar ücretsiz kalacak.
Ücretsiz olan oyunları kütüphanelerine ekleyen Epic Games kullanıcıları ücretsiz kalma süresi bittikten sonra da oyuna sahip olmaya devam edecek.
Conan Exiles Oyunu Nedir? Konusu ve Detaylar
Oyun türü: Çok Oyunculu, Açık Dünya, Hayatta Kalma
DEVASA AÇIK DÜNYAYI KEŞFET
Devasa ve sürükleyici bir açık dünyada yolculuk et. Güney çölünün sonsuz kum tepelerinden gizemli doğu bataklığına ve donmuş kuzeyin karla kaplı dağlarına. İstediğin yere tırman ve keşfetmenin özgürlüğünü sonuna kadar deneyimle.
BİR EV VE BİR KRALLIK İNŞA ET
Alet ve silah üretmek için kaynak topla, sonra güçlü inşa sistemini kullanarak küçük bir evden kocaman bir şehre kadar her şeyi parça parça yarat. Tuzakları, kaldıraçları ve savunma sistemlerini yerleştir, yarattıklarını mobilyalarla, üretim istasyonlarıyla ve daha fazlasıyla süsle.
VAHŞİ TOPRAKLARDA HAYATTA KAL
Üşümemek için sıkıca giyin ya da bir kamp ateşi yak ve çok sıcak olduğunda serinlemeyi unutma. Hayatta kalmak için avlan, pişir, ye ve iç. Kum fırtınalarından korunmak için sığınak inşa et. Karanlık harabeleri keşfederken dikkatli ol yoksa kara büyü seni yozlaştırabilir.
EXILED LANDS'İN HÂKİMİ OL
Exiled Lands'de köşeni kap, gerekirse diğer oyunculardan al! Düşmanlarının duvarlarını yıkmak için kuşatma silahları inşa et ve patlayıcılar kullan. Düşmanlarının senin yerini istila etmemesi için tuzaklar yerleştir, thrall topla ve savunma sistemleri inşa et.
ACIMASIZ, KANLI DÖVÜŞLER
Aksiyon odaklı, kombo temelli bir dövüş sistemi kullanarak korkunç yaratıklarla ve diğer oyuncularla savaş. Exiled Lands'deki en büyük savaşçı olmak için kaçın, blokla ve gerçek dövüş sanatında ustalaşmayı öğren. Ok, hançer, kılıç, balta ve daha fazlasını kullanarak katlet.
YÜCE BİR TANRI OL
Şehvet ve ölüm tanrıçası Derketo gibi dört tanrıdan birinin ışığını seç. Tanrıya sunacaklarını tanrının sunağına getir, sonra tanrını çağır ve onun dev, yüce avatarının kontrolünü eline al. Avatarının ayakları altında düşmanlarını ve yapıları paramparça et.
ÜSSÜNÜ İSTİLACI YARATIKLARA KARŞI KORU
Eninde sonunda Exiled Lands'in yaratıklarının ve diğer NPC sakinlerinin dikkatini çekecek ve bir Purge etkinliğine yol açacaksın. Evini inşa ettiğin yere bağlı olarak evine farklı çeşit yaratıklar saldıracak ve yok etmeye çalışacak. Savunma sistemlerini iyi planla!
İŞLERİNİ YAPTIRMAK İÇİN THRALL'LARI KÖLELEŞTİR
Exiled Lands'in suçlularını kölen yap, senin davana katılmalarını ve bölgeni korumalarını sağla. Onları itaatkâr kılmak için yorucu Wheel of Pain'e koy, sonra onları okçulara, dövüşçülere, zanaatkârlara, soytarılara ve daha fazlasına dönüştür.
ANTİK UYGARLIKLARIN HARABELERİNİ KEŞFET
Kuzeydeki Black Keep'ten güney nehrindeki Dregs'e kadar antik uygarlıkların harabelerini keşfet ve o uygarlıkların hazinelerine erişmek için gizemlerini çöz. Keşfettikçe Exiled Lands'in tarihini ve hikâyesini ortaya çıkar ve NPC'lerle tanış.
BAŞKA OYUNCULARLA VEYA TEK BAŞINA OYNA
Yerel olarak tek başına oyna veya herkese açık sunuculardaki sürekli çok oyunculu modunda hayatta kalma ve hâkimiyet için savaş. Ayrıca kendi sunucunu açabilir ve diğer oyuncuları kuralların ve ayarların tamamen senin kontrolünde olduğu bir dünyada sana katılmaya davet edebilirsin.
DENEYİMİNİ KONTROL ET
Yerel olarak tek başına veya yöneticisi olduğun bir sunucuda oynarken birtakım oyun içi araçlara erişimin olacak. İlerleme hızını değiştir, yaratıkların yeniden doğmasını sağla, kendini görünmez yap, avatarları devre dışı bırak ve çok daha fazlasını yap.
Hue Oyunu Nedir? Konusu ve Detaylar
Hue, farklı arka plan renkleri seçerek dünyayı değiştirdiğin, parlak renkli ve ödüllü bir bulmaca macera oyunudur. Kayıp anneni arama yolculuğunda renkli parçaları ortaya çıkararak tehlikeli gri toprakları keşfediyorsun.Engeller ile arka plan rengi aynı olduğu zaman engeller ortadan kalkıyor, böylece tehlike, gizem ve görülmemiş renklerle dolu yeni ve heyecan verici bulmacalar ortaya çıkıyor.
- Parlak ve dolgun renkli, keskin silüetlerle dolu sanat tarzı.
- Hue için özel olarak bestelenmiş 30'dan fazla orijinal oyun müziği.
- Birleşik Krallık'ın en iyi televizyon sanatçılarından Anna Acton ve Matthew Wade tarafından profesyonel sesli anlatım.
- Sembollerin renk desteği olarak kullanıldığı tam renk körlüğü desteği.
- Windows'ta Razer Chroma, Corsair RGB ve diğer renkli LED cihazlar desteklenir.
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