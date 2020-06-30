Epic Games 2-9 Temmuz ücretsiz oyunları belli oldu! Hangi oyunlar ücretsiz?

Epic Games 2-9 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olarak sunacağı oyunları duyurdu. Her hafta yeni oyunları ücretsiz olarak sunan Epic Games, bu kez Conan Exiles ve Hue oyunlarını sunacak.