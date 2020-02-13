Essential Kapanıyor, Gem'i Yarı Yolda Bırakıyor

Essential Phone'un üreticisi Essential, yolun sonuna geldiğini ve kapılarını kapatacağını duyurdu!

Essential Kapanıyor, Gem'i Yarı Yolda Bırakıyor

Essential, şubatta son bir güvenlik güncellemesi yayınlayarak ve Gem telefon konseptini paylaştıktan sonra kapılarını kapatacağını duyurdu.

Android'in kurucusu Andy Rubin'in (Google'dan cinsel taciz suçlamaları sonrasında ayrılmıştı) başında olduğu şirket, yıllar içinde işlevleri değiştirilebilen, modüler eklentileri destekleyen bir telefon üretmeyi ummuştu. Ancak Essential Phone'a olan ilgi, beklenen seviyeye ulaşmadı.

Telefonun üretiminin 2018'in sonunda durdurulmasının ardından firma, Ekim 2019'da Gem adlı yeni bir telefon göstermişti. Alışılmadık, ince ve uzun yapıya sahip telefon, bir TV uzaktan kumandası gibi görünüyordu. Ancak yeni yayınlanan basın bülteninde "Gem'in müşterilere nasıl ulaştırılacağına dair bir yol çizilmedi" sözcükleri yer aldı. Bu cümleden sorunun tam olarak ne olduğu ise anlaşılmıyor. Bildiğimiz, firmanın 30 Nisan itibariyle işlemlerini durdurup kapanacağı.

Essential'ın kapanmayla ilgili blog gönderisinde, bir hatıra olarak Gem'i gösteren profesyonel videolar yer alıyor. Videoda Google Maps'ın ve arka kameranın nasıl çalıştığı ve fazlası gösteriliyor.

Gem'in kullanıcıların ilgisini çekme olaslığı elbette vardı. Bir başka firma telefonu geliştirmeyi kaldığı yerden devam ettirmese, neler olabileceğini bilemeyeceğiz.

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