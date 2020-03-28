Evden Çalışmanın Verimli ve Güvenli Yoluna Yeni Özellikler Geldi

Bu hafta üçüncü yılını kutlayan Teams'in ekip çalışması için önemini ve faydasını her ölçekten binlerce şirket keşfetmeye devam ediyor. Bugün Fortune listesindeki en büyük 100 şirketin 93'ü ve dünyanın dört bir yanındaki 44 milyon çalışan günlük iş operasyonlarında bu programdan faydalanıyor. Teams kullanan 14 şirketin çalışan sayısı 100 binden fazla. Bunlar arasında Ernst & Young, SAP, and Continental AG ve 440 binden fazla çalışanı bulunan Accenture da yer alıyor.
Skype entegrasyonuyla günümüzün dijital iş platformları arasında öne çıkan Microsoft Teams, fiziksel sınırları kaldırıyor. Ekiplerin her yerden kesintisiz, verimli ve güvenli çalışmasını sağlıyor. Microsoft, özellikle teknoloji desteğinden yoksun olan çalışanlara ve sağlık sektörü uzmanlarına daha fazla yardımcı olmak için, Teams'e 3. yılında yeni özellikler ekledi:
- Gerçek zamanlı gürültü kesme özelliği, klavye tuşları ya da dışarıdan gelen sesler gibi rahatsız edici arka plan gürültüsünü en aza indirerek söylenenlerin rahatça duyulabilmesini sağlıyor.
- Büyük çaplı görüntülü toplantılarda söz almak çok kolaylaştı. Teams şimdi, videoda el kaldırma hareketlerini algılıyor ve söz isteyen çalışanlar kendilerini daha rahat ifade edebiliyor.
- Yeni başka bir özellik olan Teams Rezervasyonlar ile doktor muayenelerinin zamanlamasını yapmak, randevu ayarlamak kolaylaşıyor.
- Teams, devam eden görüşmelerin daha verimli geçmesi için ayrı bir pencerede sohbet etmeye de olanak tanıyor. ,
- Çevrimdışı ve düşük bant genişliği desteği sayesinde Teams, internet bağlantısı olmasa bile sohbet mesajlarının okunmasına ve yanıtlanmasına imkân veriyor.
- RealWear adlı akıllı başlığı kullanan endüstriyel saha çalışanları, Teams entegrasyonunun sesli komutla sağladığı "eller serbest" özelliği sayesinde hiçbir cihaza dokunmadan, sorguladıkları bilgilere erişebiliyor ve diğer uzmanlarla uzaktan iletişim kurabiliyor.
Microsoft Türkiye Kurumsal İş, Üretkenlik ve Güvenlik Uygulamaları Satış Direktörü Ozan Öncel, Teams kullanımıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Sunduğumuz araçlar sayesinde, işleri kesintiye uğratmadan, ekiplerin evden ya da uzaktan çalışmasını destekleyen birçok platform sunuyoruz. Office 365'in içinde, Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Microsoft Teams ve Yammer gibi iş verimliliğini artıran yaratıcı uygulamalarımız var. Bulut özelliği sayesinde bu uygulamalara her yerden ve her cihazdan kesintisiz erişim sağlanabiliyor. Office 365 içinde ekip çalışması merkezi olarak sunulan platform Microsoft Teams kullanan herkesle sesli ve görüntülü web konferansı ayarlamak mümkün. Teams'de zamanlama yönetimi, toplantı notu alma, ekran paylaşımı, toplantı video kaydı ve anlık mesajlaşma gibi özellikler de bulunuyor. Büyük toplantılar, web seminerleri, şirket genelindeki etkinlikler ve sunumlar gibi tüm toplantıları canlı olarak gerçekleştirilebiliyor. Şirket içi ya da dışında 10.000 kişi Microsoft Teams'de gerçekleştirdiğiniz canlı toplantılara katılabiliyor. Eğitim alanında, öğrenciler, öğretmenler ve personelin tümü kesintisi bir şekilde birlikte çalışabiliyor, içerik oluşturup birbiriyle kaynak paylaşabiliyor. Eğitimciler, sınıfları takip edip ödevler verebiliyor, öğrenciler için not defterleri oluşturabiliyor."
Windows Sanal Masaüstü ile iş bilgisayarına, uygulamalara ve dosyalara her yerden güvenli erişim
Microsoft Azure'da sunulan Windows Sanal Masaüstü uygulaması iş bilgisayarındaki masaüstünü ve uygulamaları sanallaştırılabiliyor ve istenen cihazda bunları kullanıma sunuyor. Kimin hangi şartlarda hangi dosyalara ve uygulamalara erişebileceği önden karar veriliyor. Böylece çalışanlar, güvenli, güncel ve yüksek performanslı bir sanal ortamda işlerini yürütebiliyor. Ofis dışındaki kullanıcılar, bir web tarayıcısı aracılığıyla istenen dosyalara ve uygulamalara, iş yerindeki bilgisayarlarının sahip olduğu özelliklere kavuşuyor.
Microsoft Türkiye Sunucu Platformları ve Bulut Teknolojileri Grup Direktörü Cüneyt Batmaz, Windows Sanal Masaüstü ile ilgili olarak: "Kurum çalışanları uzaktan çalışmak istediklerinde, Sanal Masaüstü sayesinde, ofisteki deneyimlerinin aynısını her yerde istedikleri cihazda yaşayabiliyor. İşlerin devamı için çalışanların her kaynağa ve her dosyaya erişimi olması gerekiyor ancak uzaktan bunu başarmak için her çalışana özel cihaz verilmeli. Bu fazladan bir maliyet doğuruyor. Ayrıca kurum dışında çalışabilmek için cihazların güvenli olması ve iş uygulamaların yüklenmiş olması gerekiyor. Bir yandan da kurumların hassas verileri bulunuyor. Bunlara erişmek için sertifikalar ve lisanların sağlanmış olması çok önemli. Microsoft'un Windows Sanal Masaüstü ürünü, tamamen uzaktan çalışma için tasarlandı ve şu an çok yoğun talep görüyor. Bir çalışana dakikalar içinde ofisteki çalışma ortamının aynısını sunabiliyorsunuz. Bu ortam, çalışanlar iş bilgisayarlarında ne kullanıyorlarsa, neye erişebiliyorlarsa her hizmeti eksiksiz içerebiliyor. Tüm masaüstü yerine tek bir uygulamaya, tek bir dosyaya da izin vermek mümkün. Bu, hiçbir başlangıç maliyeti olmayan çok ekonomik ve esnek bir çözüm. Kaynaklara erişildiği kadar, kullanıldığı kadar ödeme yapılıyor. Windows Sanal Masaüstü ile en güncel donanımlar ve işletim sistemi çalışanlara istendiği ölçüde sunulmuş oluyor. Aynı anda yüzlerce, binlerce hatta milyonlarca kullanıcıya ölçeklenebilen platformda kesintisiz ve güvenilir bir hizmet sağlanıyor. Dosyalara ve uygulamalara her türlü erişim bilgisi ve bunların yönetimi kurumun kontrolünde kalıyor" dedi.
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