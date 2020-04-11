Facebook'tan Basant Gajjar'a COVID-19 Davası

Facebook, COVID-19 salgınını istismar etmeye çalışan kötü amaçlı yazılıma karşı dava açtığını duyurdu.

  • Ercan Uğurlu
Facebook'tan Basant Gajjar'a COVID-19 Davası!

COVID-19 tüm dünyayı sarmışken, kötü amaçlı yazılım şirketleri de bu konudan istifade etmeye çalışıyorlar. Siber saldırı kapsamında korona virüs salgınını pek çok farklı yöntemle kullanmaya çalışan siber suçlular, görünüşe göre bu kez de Facebook'u hedef almışlar.

Facebook, yaptığı duyuruyla Basant Gajjar'a karşı fedaral düzeyde dava açtığını duyurdu. Davanın sebebi, Gajjar'ın Facebook ve Instagram'da aldatıcı reklamlar yayınlaması ve LeadCloak yazılımıyla kullanıcıların güvenliğini tehdit etmesi.

Facebook üzerinde COVID-19 başta olmak üzere kripto para, diyet ilaçları ve daha pek çok başlık altında farklı reklamlar verdiği açıklanan Gajjar'ın, ilgili reklamlarla ilişkili web sitelerinde kötü amaçlı yazılımlarla kullanıcıların güvenliği tehdit ettiği iddia ediliyor. Facebook, resmi kanaldan yaptığı açıklamada Gajjar'a karşı fedaral mahkemede dava açtığını açıklarken, kullanıcılara bu tür "oltalama" reklamlara tıklamamaları gerektiği konusunda da uyarıyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Alef dizisi saat kaçta, hangi kanalda ? Alef dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Gözler La Casa De Papel 5. sezonda! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?
Koronavirüs teşhisi konan Burak Akkul'dan güzel haber geldi
Maria Sharapova telefon numarasını paylaştı! 2.2 milyon mesaj aldı
Günün En çok Okunanları
HP, COVID-19'a Karşı 3D Baskı Ekiplerini Seferber Ediyor
OPPO'dan Kırılmalara Karşı 1 Yıl Ekran Garantisi!
Galaxy S30'un Ön Kamerası, Galaxy S Tarihinde Bir İlk Olabilir
Koronavirüse karşı 31 ilde sokağa çıkma yasağı
Bir yanda çekirge istilası bir yanda koronavirüs! Afrika'da zorlu mücadele!

 

 