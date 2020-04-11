Facebook'tan Basant Gajjar'a COVID-19 Davası!

COVID-19 tüm dünyayı sarmışken, kötü amaçlı yazılım şirketleri de bu konudan istifade etmeye çalışıyorlar. Siber saldırı kapsamında korona virüs salgınını pek çok farklı yöntemle kullanmaya çalışan siber suçlular, görünüşe göre bu kez de Facebook'u hedef almışlar.
Facebook, yaptığı duyuruyla Basant Gajjar'a karşı fedaral düzeyde dava açtığını duyurdu. Davanın sebebi, Gajjar'ın Facebook ve Instagram'da aldatıcı reklamlar yayınlaması ve LeadCloak yazılımıyla kullanıcıların güvenliğini tehdit etmesi.
Facebook üzerinde COVID-19 başta olmak üzere kripto para, diyet ilaçları ve daha pek çok başlık altında farklı reklamlar verdiği açıklanan Gajjar'ın, ilgili reklamlarla ilişkili web sitelerinde kötü amaçlı yazılımlarla kullanıcıların güvenliği tehdit ettiği iddia ediliyor. Facebook, resmi kanaldan yaptığı açıklamada Gajjar'a karşı fedaral mahkemede dava açtığını açıklarken, kullanıcılara bu tür "oltalama" reklamlara tıklamamaları gerektiği konusunda da uyarıyor.
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