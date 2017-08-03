Film Gibi Bir iPhone Soygunu!
Filmleri aratmayan bir soygun: Hareket halinde bir kamyoneti kullanarak, hareket halinde bir kamyonun içerisinden yüzlerce iPhone çaldılar!
Geçtiğimiz ay içerisinde pek çok telefon hırsızlığı haberi duyuldu ve bunların arasında bir Samsung çalışanının direkt olarak firmadan çaldığı 700.000 dolar değerinde akıllı telefonlar ve Çin'e 102 iPhone sokmaya çalışan bir kadın da bulunmaktaydı. Ancak bu listenin son katılımcılarından biri, iPhone'lar, hareket halindeki bir kamyon ve bir kamyonet içerisindeki hırsızları içeren gerçek anlamda film tarzında bir soygun.
Hollanda'da gerçekleşen olayda, BBC'nin söylediğine göre bir grup Romanyalı hırsız tarafından, kamyonetleri ile takip ettikleri bir kamyonun içerisindeki iPhone'lar çalındı. Söylenene göre hırsızlardan biri, kendi araçlarının motorunun üzerine çıktıktan sonra arkadaşlarından aldığı destek ile kamyona tırmandı ve kamyondaki iPhone kutularını arkadaşlarına iletti.
Hollandalı haber ajansı ED'nin söylediğine göre grup, bu tür soygunları 2015 yılından beri yapıyor ve otobanda 17 lüks ürün kamyonunu soymuş durumdalar. Neredeyse yarım milyon avro değerinde iPhone da bu hırsızlıkların arasında yer alıyor.
Hırsızlığın bir videosu bulunmuyor ancak polis, çalınan iPhone'ları ve kullanılan kamyoneti ele geçirmiş durumda. Bunlar, tutuklanan kişilere karşı kanıt olarak kullanılacak...
Levent Öztürk
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