Film Gibi Bir iPhone Soygunu!

Filmleri aratmayan bir soygun: Hareket halinde bir kamyoneti kullanarak, hareket halinde bir kamyonun içerisinden yüzlerce iPhone çaldılar!

Hareket halindeki kamyondan iPhone'ları çaldılar..

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