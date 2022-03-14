Fujitsu, 5G Sanal Radyo Erişim Ağını Piyasaya Sürüyor

Fujitsu, 5G teknolojisini destekleyen sanallaştırılmış radyo erişim ağı (vRAN) teknolojisini başarıyla geliştirdiğini ve Mart 2022'den itibaren telekomünikasyon şirketlerine doğrulama için sunacağını duyurdu. Fujitsu'nun Kuantum İlhamlı "Dijital Annealer" teknolojisi ve Yapay Zeka kullanarak bilgi işlem kaynaklarını optimize eden yeni vRAN teknolojisi, vRAN'ların karşılaştığı en büyük zorluklarından birisi olan düşük enerji tüketimi ile yüksek performansın elde edilmesini sağlıyor. Fujitsu, bu teknolojinin kullanıldığı baz istasyonlarında yüksek kalitede istikrarlı iletişim imkanı sunarken, 2025 yılına kadar geleneksel baz istasyonu sistemlerine kıyasla CO2 emisyonlarını en az %50 azaltma imkanı bulunduğunu belirtiyor.
Fujitsu, vRAN teknolojisini küresel olarak uygulamaya koyarak, karbon ayak izini azaltmak için gayret gösteren telekomünikasyon operatörlerine sağlam ve yenilikçi bir çözüm sunmayı ve bunun sonucunda daha sürdürülebilir bir toplumun gerçekleşmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.
Arka Plan
Son yıllarda, genel amaçlı kullanılan CPU'lardaki performans iyileştirmeleri ve kablosuz sinyal işleme ve kontrol teknolojisinin (telekom işlevi) sanallaştırılması gibi gelişmelerin yanı sıra vRAN teknolojisinin ortaya çıkmasıyla birlikte heyecan verici bir dizi yeni olanağa kapı açıldı. Özel donanımların maliyetli bir şekilde geliştirilmesini gerektirmeyen genel amaçlı sunuculardan oluşan vRANs'ın piyasaya sürülmesi, şu anda geleneksel baz istasyonlarına cazip bir alternatif olarak dikkat çekiyor.
Mevcut vRAN teknolojisi kimi engellerle karşılaşmaya devam ediyor. Özel ekipmanlarla yapılandırılmamış vRANs'lar, geleneksel baz istasyonlarına göre daha düşük performans verimliliğine sahip. Aynı performansı korumak için daha fazla donanım kurulma zorunluluğu güç tüketimi gibi alanlarda daha yüksek çevresel yüklere yol açıyor. Güvenilirlik ve kurulu güç açısından, geleneksel vRANs'ların iletişim kalitesini yeterince sağlayamadığı durumlar da olabiliyor.
Fujitsu'nunSanal Erişim Ağı vRAN'ının özellikleri
Fujitsu'nun yeni vRAN teknolojisi, 5G Sanal Erişim Ağı'nı (vRAN) destekliyor ve O-RAN spesifikasyonlarına uygun. Geleneksel vRAN'larda karşılaşılan bazı zorlukları başarılı bir şekilde çözmek için geliştirdiği teknolojilerden yararlanıyor. Fujitsu'nun vRAN'ı, 5G kablosuz ağının tamamını optimize ederek ve ekipman miktarını ve güç tüketimini azaltarak, operatörlerin 5G kablosuz sistemlerinin toplam CO2 emisyonlarında önemli düşüş potansiyeli sunuyor. İşte vRAN için kullanılan özel teknolojiler:
1.Fujitsu'nun yüksek performanslı ve yüksek kapasiteli iletişime özel yaklaşımı
İletişimde yüksek performans ve kapasite için geliştirilmiş yazılım kontrol yöntemleri iletişim hızını ve iletişim kapsama alanını iki ila dört kat artırıyor.
2. Dinamik kaynak tahsis teknolojisi
Fujitsu, bölgeye ve günün saatine göre değişen baz istasyonlarının kullanım durumuna (trafik hacmi) göre operasyonlar için gereken sunucuların bilgi işlem kaynaklarını esnek bir şekilde ayarlamaya olanak sağlayarak, fazla kaynakları ve güç tüketimini azaltan kendi dinamik kaynak kullanım teknolojisini geliştirdi. RAN akıllı kontrol ünitesi (RIC) ve tüm ağı yöneten ve yöneten SMO bu teknolojiyle, cep telefonu kullanıcılarının hareketleri ve uygulama kullanımı tahmin edilerek optimum kaynak tahsisi sağlanıyor.
3. GSM hücrelerinin otomatik yeniden tasarım teknolojisi
Bu system, veri trafiğindeki yükselme ve düşme dalgalanmalarının tahmin edilebilmesi için yapay zeka (AI) kullanmanın yanı sıra günümüzün genel amaçlı bilgisayarlarında çözülmesi zor sorunları hızla çözebilmek için Fujitsu'nun Kuantum İlhamlı Dijital Annealer bilgi işlem teknolojisinden yararlanıyor. Dijital Annealer'in üstün birleştirme optimizasyon özelliklerini kullanarak, birçok baz istasyonundan gelen radyo dalgalarının çakıştığı ortamlarda, radyo ünitelerinin (RU) ve vRANs (Merkezi Ünite/Dağıtılmış Ünite) çeşitli kombinasyonlarından optimum bağlantı hedeflerini elde etmek mümkün.
vRAN kullanılarak CO2 emisyonunun azaltılması
Mart 2022'de Fujitsu, operatörlerin test amaçlı kullanımı için genel amaçlı sunucularda çalışan yazılımlar sunmaya başlayacak ve saha testleri de dahil olmak üzere çeşitli senaryolarda test imkanlarını destekleyecek. Fujitsu, 2022 mali yılının sonunda, bu teknolojiyi her bir operatörün ticari hizmet ağlarını genişletmek amacıyla küresel bazda bir hizmet olarak sunmaya başlamayı planlıyor. Fujitsu'nun hedefi, yazılım işlevlerini art arda güncelleyerek ve çevresel etkiyi azaltmak için teknolojileri daha da geliştirerek, geleneksel baz istasyonu sistemlerine kıyasla toplam CO2 emisyonlarını 2025 yılına kadar% 50 veya daha fazla azaltmak.
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