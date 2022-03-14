Fujitsu, 5G Sanal Radyo Erişim Ağını Piyasaya Sürüyor

Fujitsu, operatörlerin CO2 emisyonlarını yüzde 50'nin üzerinde düşürme potansiyeli olan 5G Sanal Radyo Erişim Ağını piyasaya sürüyor.

Fujitsu, 5G Sanal Radyo Erişim Ağını Çıkarıyor

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