Galaxy Fold'un sorunları devam ediyor...
Kore'den gelen yeni haberlere göre Galaxy Fold, bekleyenlerini bir kez daha üzecek...
- Levent Öztürk
Samsung'un hızlı bir şekilde öğrenmekte olduğu üzere, katlanır bir telefonu hazırlamak ve satışa sunmak çok kolay bir iş değil ve Asya'dan gelen en son haberler, Galaxy Fold'un Ağustos ayına kadar satışa sunulmayacağını söylüyor. Bunun anlamı, tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Note 10'un bile, ilk olarak Şubat ayında gördüğümüz katlanır telefondan önce piyasada olacağı oluyor.
Katlanır telefonu aylardır bekleyenleri üzecek olan bu kötü haber, telefonun Temmuz ayında sunulacağının Samsung tarafından reddedildiğini söyleyen Korea Herald'tan geliyor. Görünene göre cihazın ilk inceleme ürünlerinde sıkça bozulan menteşe mekanizması konusunda henüz "çok az bir ilerleme" yaşanmış durumda.
ABD için piyasa tarihi 24 Nisan olarak belirlenmişti ancak ilk ünitelerin dayanıklılık sorunu yaşamaları ile beraber bu tarih gerçeğe dönüşmemişti. Daha sonra Samsung, resmi olarak satışa sunulma tarihini belirlenmemiş bir geleceğe erteledi ve bu tarih için bekleyiş halen sürüyor. Bu arada telefonlar için ön siparişler de iptal ediliyor.
Tabii ki sorun yaşayan tek katlanır telefon Galaxy Fold değil. Huawei de katlanabilir Mate X telefonunun piyasaya çıkışını, cihaz ömrü hakkındaki endişelerini öne sürerek ertelemişti.
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