Galaxy S10 üçlü kamera sistemi ile gelebilir!
Parça tedarikçilerinin raporlarına göre Samsung sonraki amiral gemisinde kamera sayısını yine artıracak!
Samsung Galaxy S10, bugüne kadar en çok merak edilen Samsung Galaxy olabilir. Çünkü Samsung'un iPhone karşısında belki de tek gerçek rakip olarak durabilmesini sağlayan S serisinin 10. yılına özel bir model olacak. Bu ise dedikoduları, heyecanı ve birçok konsept çalışmasının boyutunu zirveye çıkardı. Fakat bu sefer haberimiz Samsung için çalışan parça tedarikçilerinden geliyor.
Parça tedarik endüstrisinde çalışanlar, ETT News'e konuştu. Habere göre, Samsung Galaxy S10'un iki ayrı modelinin arkasında 12MP değerinde bir normal geniş açılı kamera, bir 16MP'lik süper geniş açılı kamera ve 13MP'lik yakın çekim kamerası bulunacak. Tedarikçiler, kameraların odak aralıkları hakkında veya önceki Galaxy S9 ve Note 9 modellerinde ses getiren değişken diyafram teknolojisinin bu modelde de bulunup bulunmayacağı konusunda ise bir bilgi vermediler.
Söylentilere göre 2018 Apple modellerinde olacağı söylendiği gibi Galaxy S10 serisinin de ikisi yüksek, biri daha düşük fiyat seviyesine konumlanacak 3 yeni modelle geleceği öngörülüyordu. Bu modelin ise diğer iki lüks S10 modeline kıyasla üç değil, iki kamerayla geleceği söyleniyor ancak hangi kameranın bu modelde olacağı konusunda da kesin bir görüş yok. Tahminimizce "S10 Lite" konumunda bulunacak bu üçüncü model, diğer iki S10'in aksine bir süper geniş açılı kamera bulundurmayacak.
Sadece S10 amiral gemileri değil, orta segmente konumlanmış Galaxy A serisinden de bir haber var. Kaynaklara göre Galaxy S serisine gelecek 3 arka kameralı arka tasarım, aynı sonsuz ekran tasarımında olduğu gibi Galaxy S serisinden Galaxy A serisine taşınacak. Ancak kameraların aynı kameralar olmayacağı söyleniyor, sonraki Galaxy A arkasında 32MP, 8MP ve 5MP değerinde 3 kamera taşıyabilir. İlginç olan detay ise Samsung'un üç kameralı ilk telefonunun S10 olmayabileceği ihtimali. Yeni Galaxy A'nın Aralık ayında veya 2019 Ocak ayında tanıtılması beklenirken, Galaxy S10 modelinin Şubat ayında yapılacak CES 2019'da tanıtılması bekleniyor.
3 arka kamera modasının seneye çoğu modelde görüleceği söylenebilir. Huawei P20 ile ses getiren 3 arka kameralı sistem, özellikle telefonlara gece çekilen fotoğraflarda daha fazla veri işleme imkanı vermesi açısından avantaj sağlıyor. Samsung ile birlikte LG'nin de V40 modeli ile birlikte 3 arka kameralı bir telefonu satışa çıkacağı söylentileri de 2019'un akıllı telefonlar açısından bol kameralı bir yıl olacağı konusundaki düşüncelerimizi güçlendiriyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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