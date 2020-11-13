Galaxy S20 Ultra ve Galaxy Note 20 Ultra'da Bir Garip Şarj Sorunu

Samsung'un son amiral gemileri Galaxy S20 Ultra ve Galaxy Note 20 Ultra hakkında önemli şikayetler ortaya çıkmaya başladı.

  • Ercan Uğurlu
S20 Ultra ve Note 20 Ultra İçin Şikayetler Geliyor

Samsung'un son amiral gemisi telefonları Galaxy S20 Ultra ve Galaxy Note 20 Ultra hakkında son zamanlarda tüketicilerden şikayetler geliyor. Ortaya çıkan raporlara göre bu 2 telefonun sahipleri yayınlanan son güncellemeden sonra şarj sorunu yaşamaya başlamış durumda.

İddialara göre son güncellemeyi yükleyen bazı kullanıcılar hem Galaxy Note 20 Ultra hem Galaxy S20 Ultra'da kablosuz şarjın sık sık duraklatıldığını iddia ediyor. Elimizdeki Galaxy S20 modelini Samsung'a geri gönderdiğimiz için o konuda bir şey söyleyemiyoruz tabii ki, ancak kullandığımız Galaxy Note 20 Ultra'da (henüz) böylesi bir sorunla karşılaşmadığımızı söyleyebiliriz.

Şimdilik sorunun neden bazı kesim kullanıcıları etkilediği veya sorunun neden kaynaklandığı bilinmiyor. Sorun muhtemelen Eylül 2020 veya Ekim 2020 güvenlik yamalarından kaynaklanıyor, ancak sebebi kesin belli değil.

Sorundan etkilenen kullanıcılar, cihazı yeniden başlatmayı, önbelleği temizlemeyi ve cihazı fabrika ayarlarına döndürmeyi denemişler, ancak sorunu ortadan kaldırmayı başaramamışlar. Gelen şikayetlere bakıldığında yaşanan bu sorun yayılıyor gibi görünüyor. Ancak muhtemelen Samsung bu konuda bir güncelleme yayınlayacaktır.

Peki, siz böylesi bir sorunla karşılaştınız mı? Aşağıda yorumlarda paylaşabilirsiniz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
"Anadolu Ödülleri" sahiplerini buldu
13 Kasım 2020 BİM aktüel kataloğunda HP laptop, OPPO cep telefonu fırsatı
A101 12 Kasım 2020 aktüel kataloğunda HI-LEVEL televizyon, akıllı saat fırsatı
Gelece Nefes katılım belgesi nasıl alınır? Geleceğe Nefes Ol fidan bağışı nasıl yapılır?
Günün En çok Okunanları
PUBG Güncelleme 9.2 Şimdi Yayında
Windows 10 Güncellemesi ile Gelen Yeni Sorun: Kullanıcı Hesapları!
Microsoft'tan, SMS'le Doğrulama Konusunda Çok Konuşulacak Açıklamalar
2021 Renault Kangoo tanıtıldı! İşte Renault Kangoo görselleri, özellikleri
Rekabet Kurulu'ndan Google'a 196.7 milyon lira ceza

 

 