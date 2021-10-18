Galaxy S22 Serisinin Tüm Modellerinin Boyutları, Detaylarıyla Sızdı!

Samsung Galaxy S22 serisinin muhtemel 3 modelinin boyutları, tüm detaylarıyla birlikte internete sızdı. Üstelik bu sızıntılar, Galaxy S22 Plus'ın yerini yeni bir modelin alabileceğini de ispatlıyor!