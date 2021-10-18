Galaxy S22 Serisinin Tüm Modellerinin Boyutları, Detaylarıyla Sızdı!

Samsung, 2021 için planladığı üst seviye telefon lansmanlarını tamamladı. Muhtemel orta ve giriş seviyesi modelleri bir kenara bırakırsak, markanın severleri artık gelecek yıl çıkacak Galaxy S22 serisini dört gözle bekliyor.
Bu cihazlardan neler bekleyebileceğimize dair pek çok söylenti ve sızıntı ortalıkta dolaşıyor. Şimdi de, Galaxy S22 serisinin tam olarak nasıl görünebileceği hakkında çok net fikir veren yeni bir sızıntı ortaya çıktı.
Samsung'un üç farklı Galaxy S22 serisi modelini piyasaya sürmesi bekleniyor. Firmanın birkaç yıldır Galaxy S serisi için bu yolu izlediği düşünülürse, aynı sistemin devam etmesi şaşırtıcı olmaz. Planlar, Samsung'un gelecek yıl "+" modelini yeniden adlandırabileceğini öne süren daha önceki bir söylentiyi tekrarlıyor.
Dolayısıyla Galaxy S22+ yerine Galaxy S22 Pro adlı bir cihaz ile karşılaşabiliriz. Adı Pro veya "Plus" olabilir ancak bu telefon, Galaxy S22 ve Galaxy S22 Ultra arasında yer almaya devam edecek.
Sızan planlar, üç modelin de tam boyutlarını vurguluyor ve yeni üst seviye telefonların ne kadar uzun, geniş ve kalın olacağına dair bir fikir veriyor. Kamera yuvalarının boyutları da burada yer alıyor.
Ayrıca Galaxy S22 Ultra'nın Galaxy Note serisindeki gibi daha keskin hatlara sahip bir tasarıma sahip olacağına dair bir söylentiyi yineliyorlar. Bunun nedeni, Samsung'un en sonunda Galaxy Note serisinin yerini alacak ürünlere karar vermesi olabilir.
Galaxy S22 Ultra, Samsung'un Note serisinin tamamen sona erdiği noktayı işaretlerken, serinin yerine sunulan cihaz olacak gibi görünüyor. Yeniden tasarlanan kamera yuvasının ana hatlarının diğer iki modelden tamamen farklı olacağı da bu planlarda görülebiliyor.
S Pen yuvası sol tarafta olabilir ancak Galaxy Note 20 serisinden geçiş yapanlar için bunun sorun olmayacağı kesin.
Samsung'un önümüzdeki yıl Şubat ayında Galaxy S22 serisini tanıtması bekleniyor...
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