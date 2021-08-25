Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3, Sadece 1 Haftada Rekor Kırdı!

Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonları, görünüşe bakılırsa büyük bir ilgi görüyor. Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3, dünyanın dört bir yanındaki insanların dikkatini çekerken, 2021 yılı, katlanabilir akıllı telefonların ana akım haline geldiği yıl olabilir.
2020 yılı, Samsung'un katlanabilir akıllı telefon sattığı ilk tam yıl oldu. Galaxy Z Flip ve Z Fold 2 piyasaya sürüldü ve her iki cihaz da katlanabilir satışlarında yeni bir rekor kırdı. Ancak bu rekor şimdiden Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 ön siparişleriyle kırılmış durumda.
Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 geçtiğimiz hafta ön siparişe açıldı. Güney Kore'den gelen raporlar etkileyici ön sipariş performansını ortaya koyuyor. Samsung, sadece bir hafta içinde, kendi ana vatanında, her iki katlanabilir için de 450.000 ön sipariş aldı. Analistler, sadece Güney Kore'deki toplam ön sipariş sayısının 800.000 birimi geçebileceğini düşünüyor.
Samsung'un dünya genelindeki diğer pazarlarda da bu kadar güçlü ön sipariş performansı görmesi oldukça muhtemel. Bu nedenle şirket bir açıklamada şunları doğruladı: "Yeni Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3'e verdiğiniz mükemmel müşteri tepkisi için minnettarız. Katlanabilir akıllı telefonlara ilgi tüm zamanların en yüksek seviyesinde ve Z Fold3 ve Z Flip3 için ön sipariş hacmi şimdiden 2021'de Galaxy Z cihazlarının toplam satışlarını geride bıraktı."
Samsung herhangi bir rakam vermedi. Bu nedenle, kaç adet yeni katlanabilir ön sipariş verildiği veya bugüne kadar kaç adet Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold 2 sattığı belli değil. Bazı pazar araştırması firmaları, Samsung'un bu iki modelden yaklaşık 2 milyon adet sattığını tahmin ediyor.
Şimdi ise Samsung'un bu yıl yeni katlanabilirlerinden 5,2 milyon adet satmasını bekliyorlar. Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3, öncekilerden daha dayanıklı, güçlü ve şık bir yapıya sahip. Ayrıca fiyatları da ciddi miktarda azaltılmış durumda. Ön sipariş rakamları bir gösterge ise, yeni katlanabilirler telefonların süper hit cihazlar olacağı söylenebilir...
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