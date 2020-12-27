Girişiminizle Yeni Bir Dönem BAŞLAT'maya Hazır mısınız?

Hello Tomorrow Türkiye ve Facebook iş birliğinde düzenlenen BAŞLAT Programı ile girişiminiz için yeni bir dönem BAŞLAT'maya hazır mısınız?

Girişimcilere Özel "Başlat Programı"

BAŞLAT, Hello Tomorrow Türkiye ve Facebook iş birliğinde düzenlenen bir startup kuluçka programıdır ve erken aşama Akıllı Şehirler, Dijital Sağlık, Eğitim Teknolojileri, Tarım Teknolojileri ve Veri & Siber Güvenlik kategorilerindeki teknoloji startuplarını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Başvurular sonucunda seçilen startuplara program boyunca pazarlama, Ar-Ge, inovasyon gibi çeşitli konularda alanının uluslararası uzmanlarından teknik eğitimler ve birebir mentorluklar sağlanacak olup bu süreçlerden sonra kurumsal şirket liderleri, yatırımcılar, kamu kuruluşları ve farklı ekosistem partnerlerimizin katılımıyla Demo Day düzenlenecektir. Ayrıca programa başvuran startuplar, dünyanın dört bir yanından en iyi deep tech startupları için kurulan Deep Tech Pioneers topluluğuna katılma şansı yakalayacaktır. 

Programdaki 5 sektör özelinde teknoloji trendlerine yönelik öngörülerin yer aldığı, Türkiye'de ve dünyada çığır açan inovasyonların bilimsel & teknoloji odaklı araştırmasının yapılacağı sektörel raporlar program sonunda sunulacaktır. 

Başvurular için son gün 8 Ocak! https://www.hello-tomorrow.org.tr/baslat

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