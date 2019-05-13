Godzilla: King of Monsters Ne Kadar İyi?
Devasa bir yapım bütçesine sahip olan Godzilla: King of Monster, eleştirmenler ve gazeticiler tarafından değerlendirildi. İşte gelen ilk puanlar...
- Barış Terun
2019 yılının en yüksek maliyetli filmlerinden biri olan Godzilla: King of the Monsters, yaklaşık 220 milyon dolarlık yapım bütçesine sahip. Film, dünya çapında 31 Mayıs 2019 tarihinde gösterime girecek. Filmin yönetmenliğini Michael Dougherty üstlenirken; filmde Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Bradley Whitford, Sally Hawkins, Charles Dance, Thomas Middleditch, Aisha Hinds, O'Shea Jackson Jr., David Strathairn, Ken Watanabe ve Zhang Ziyi gibi usta oyuncular yer alıyor.
Godzilla: King of the Monsters, Kaiju'ların arasındaki mücadeleyi konu alıyor. Kaiju, Japon mitolojisinde; insanları hedef alan ve tanrıları andıran devasa canavarları tanımlayan bir kelime. Godzilla; söz konusu filmde üç saf kötü karakterle karşı karşıya gelecek: Mothra, Rodan ve kendisinin kadim düşmanı üç başlı King Ghidorah...
Godzilla: King of the Monsters'ın devam filminin çekimlerine şimdiden başlandı bile. Godzilla vs. Kong filmi 13 Mart 2020 tarihinde gösterime girecek.
Filmin 31 Mayıs'ta dünyada gösterime gireceğini vurgulamıştık. Yapımın gazeteci ve eleştirmenler için özel salonlarda yayınlandığını söyleyelim. Godzilla: King of The Monsters, eleştirmenlerden son derece yüksek puanlar almayı başardı. Herhangi bir spoiler içermeyen Twitter hesaplarında devasa bütçeli yapımın, tarihin en iyi Kaiju temelli filmi olduğu iddia ediliyor. Eleştirmenler filme 8.5 ile 9.0 arasındaki puanları layık görmekte sakınca duymuyor. Bize de bekleyip görmek kalıyor.
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