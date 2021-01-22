Google, Chromium Tabanlı Diğer Tarayıcılara "Buraya Kadar" Demeye Hazır

Google Chrome ile aynı Chromium motorunu kullanan pek çok farklı internet tarayıcısı bulunuyor ve Microsoft Edge de bu aileye en son katılanlardan biri. Açık kaynaklı motor, geliştiricilerin aynı çekirdeği ve pek çok özelliği kullanan internet tarayıcıları oluşturmalarına imkan tanıyor. Ancak görünene göre Google artık işleri biraz daha sıkıya almayı amaçlıyor.
Firma, üçüncü tarafların Chrome için geliştirdiği Chrome Sync ve Click to Call da dahil olmak üzere, tarayıcı özelliklerini kullanmalarından endişe duyuyor ve artık kilit API'lere erişimi sınırlayarak bu özelliklerin diğer geliştiriciler tarafından kullanımını engellemek için adım atıyor.
Google Chrome mühendislik direktörü Jochen Eisinger'ın açıkladığı üzere Chrome sync ve Click to Call gibi özellikler "sadece Google'ın kullanımı için amaçlanmış" durumda. Bu özelliklerin özel Chrome API'leri tarafından sunulması dolayısıyla da Google'ın tek yapması gereken şey, bunlara erişimi engellemek. Ve firmanın yaptığı da tam olarak bu.
Değişiklikler birkaç ay sonra tamamlanmış olacak. 15 Mart 2021 tarihi itibariyle Chrome sync ve Click to Call'un yanı sıra diğer pek çok API'ye erişim sınırlandırılacak. Chrome ile iligli çeşitli API'lerin listelendiği bir sayfada Google, bu API'lerin Chrome'a özel olduğunu ve türevi olan ürünlerde kullanımının amaçlanmadığını açıklıyor.
Görünene göre Google, şu ana kadar geliştiricilerin bu API'leri kullanmalarına göz yumuyordu ancak artık sahipliğini belirtmeye ve kontrol uygulamaya hazır durumda. Google'ın söylediğine göre API erişimi Mart ayında sınırlandırılacak olsa da, üçüncü taraf bir tarayıcının eriştiği bir Google özelliği ile paylaşılan veriler halen bir Google hesabı üzerinde mevcut olacak. Yani hiçbir veri kaybı yaşanmayacak ve veriler My Google Activity ve Google Takeout sayfaları aracılığıyla görüntülenerek indirilebilecek.
Google'ın bu kararı almasına tam olarak neyin sebep olduğu ise net değil. Bu karar, firmanın artık özel API'lerinin kontrolünü gerçekten sağlamanın vakti geldiğine kanaat getirmesinden kaynaklanıyor olabileceği gibi, belirli bir Chromium tabanlı tarayıcı ile yaşanan bir problemden de kaynaklanıyor olabilir. Bu sorunun cevabı öğrenemeyebiliriz ancak bundan sonra bazı özelliklerin Chrome'a özel kalacağı kesin gibi gözüküyor.
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