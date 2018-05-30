Google da "Çentiğe Evet" Diyebilir!

Pixel 3 ve Pixel XL hakkında internete sızan yeni görüntüler, Google'ın da, çentikli telefonlara sıcak baktığını ispatlar nitelikte!

Google da "çentiğe evet" diyebilir!

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