Google da "Çentiğe Evet" Diyebilir!
Pixel 3 ve Pixel XL hakkında internete sızan yeni görüntüler, Google'ın da, çentikli telefonlara sıcak baktığını ispatlar nitelikte!
Pixel 3 ve Pixel XL için hazırlanmış gibi gözüken bir çift ekran koruyucu görüntüsü internette ortaya çıktı ve görülene göre daha büyük olan cihazlardan biri, ön ekranın üst kısmında bir çentiğe sahip olacak.
Çin sosyal medya sitesi Wibo'dan SlashLeaks tarafından çekilen ve 9to5Google tarafından da haberi yapılan bu ekran koruyucu görüntüleri, her iki telefonun ön kısmında çift kameraya sahip olduğunu gösteriyor ancak bu boşlukların birinin kamera, diğerinin de başka bir algılayıcı için olmaları da mümkün.
Büyük olan XL modeli, son zamanlarda telefon üreticileri arasında popülerlik kazanan çentiğe sahip gibi gözüküyor ancak bu çentiği, OnePlus 6'deki veya LG G7 ThinQ'daki gibi bir yazılım hilesi ile saklayabilmenizin mümkün olup olmadığı belli değil. Android P'nin içerisinde ile bu çentik için desteğin bulunduğu biliniyor.
Bu fotoğraflardan toplayabildiğimiz bilgiler ise şimdilik bunlarla sınırlı. Fotoğrafların ilk olarak ortaya çıktığı Weibo hesabı artık bulunamıyor ve bu yüzden de güvenilir kaynaklardan bahsettiğimizi söylemek pek doğru olmaz. Ancak bu görüntüler sahte de olsalar, gerçeğe oldukça yakın gözüküyorlar.
Görünene göre Google, daha küçük, daha ucuz Pixel 3 telefonu daha büyük ve daha pahalı bir model ile destekleme stratejisine devam ediyor ve bu çentik de iki telefon arasındaki ayrımı daha rahat yapmamızı sağlayacak.
Levent Öztürk
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