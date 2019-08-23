Google, Hangouts İçin Süreyi Uzattı!

Google Hangouts'un kapatılması, Google'dan gelen haberle birlikte "şimdilik" rafa kalktı!

Google Hangouts Biraz Daha Kalacak

Google, sohbet hizmeti Hangouts'u iş kullanıcıları için Ekim 2019'da kapatacağını 2019'un başlarında duyurmuştu. Ancak firma, fikrini biraz değiştirdi ve hizmeti Haziran 2020'ye kadar devam ettirmeye karar verdi.

Hangouts'un iki parçaya ayrılması, Hangouts Chat'in Slack stili bir mesajlaşma işlevi, Hangouts Meet'in ise Skype stili video konferans işlevi sunması planlanıyor. Ancak G Suite kullanıcılarının bitiş tarihinden memnun olmadığı anlaşılıyor. Google, gelen baskıya boyun eğerek yeni sistemlere geçmek için süre tanımayı kabullenmiş görünüyor. Firma şimdi, 2020'nin sonu itibariyle herkesin klasik Google Hangouts'tan geçiş yapmış olacağını tahmin ediyor.

Google, yeni tarihi açıklarken Hangouts'un tüketici sürümünde herhangi bir değişiklik olmayacağını da söyledi ve ekledi: "Tüketicileri desteklemeye devam edeceğiz."

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