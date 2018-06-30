Google, Konsollara Rakip Olabilir!

Google, iddialara göre bulut üzerinden oyun oynamaya izin veren bir proje üzerinde çalışıyor!

Google, Konsollara Rakip Olabilir!

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