Google, Konsollara Rakip Olabilir!
Google, iddialara göre bulut üzerinden oyun oynamaya izin veren bir proje üzerinde çalışıyor!
Google'ın hem kullanıcılar, hem de şirketler için birçok faydalı hizmeti var. Firmanın yazılımda ve donanımda adım atmadığı nadir alanlardan bir tanesi, oyunlar. Ancak iddiaya göre Google, kendi oyun projesiyle bunu değiştirmeyi planlıyor.
Yeti kod adlı projenin amacı, oyunların yüksek işlemci gereksinimini bir sunucu yoluyla azaltmak. Bu şekilde akıllı TV'lerin ve ucuz PC'lerin yüksek performanslı donanımın hızını sunması sağlanabilecek. Kotaku'nun raporuna göre Google, bu seneki E3'teki GDC'deki geliştiricilerin nabzını yokladı ve akış platformuyla ilgilenip ilgilenmediklerini öğrenmeye çalıştı.
Yeni bir oyun konsoluna daha ihtiyacımız olup olmadığı, gerçekten anlamlı bir soru. Ancak Nintendo Switch'in başarısı, piyasada iki konsoldan fazlasına yer olduğunu gösteriyor. Tabi konsolların farklı şeyler sunması kaydıyla.
Akış platformları Google tarafından icat edilmedi ve henüz yaygın olmamalarının bir nedeni var: Bu platformları işler hale getirmek oldukça zor. Oyunlar, TV dizilerinden ve filmlerden daha fazla bant genişliğine ihtiyaç duyuyor. Sony'nin PlayStation Now hizmeti, PS sahiplerinin oyunları evden akış olarak oynamalarına izin veriyor ancak sorunsuz, hızlı bir bağlantıya ihtiyaç duyuyor.
Oyunların Netflix'i olarak kabul edilen girişim OnLive ise çeşitli sorunlar yaşamış ve 2015'te Sony'nin PlayStation Now hizmeti tarafından yutulmuştu. Bu yüzden Google'ın Yeti'yi evlere sokabilmek için bağlantı sorunlarını aşması ve sorunsuz bir deneyim sunması gerekiyor.
Zeynel A. Öztürk
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