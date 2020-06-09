Google Maps'e Yeni Korona Virüsü İşlevleri Geldi

Google Maps, Koronavirüs'ü kapma olasılığını ve bulaş riskini azaltmayı amaçlayan yeni işlevlerini kullanıma sundu.

Google Maps'e Yeni Korona Virüsü İşlevleri

Dünya çapında yeni tepe noktalarına ulaşan Covid-19 küresel salgını, ülkemizde ve birçok ülkede düşüş eğiliminde olsa da, henüz bitmiş değil ve bu yüzden yaşam şeklimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Google Maps'a eklenen yeni işlevler, halk arasında "ikinci dalga" olarak anılan yeni bir yükseliş çizgisinin ortaya çıkmasını engellemeyi amaçlıyor.

Google Maps'a eklenen yeni işlevlerden bir tanesi, bir yere gitmek istediğinizde sizi toplu taşımada bir kalabalığın bekleyip beklemediğini söylemek. Bu sayede evden çıkmadan önce daha kolay karar verebiliyorsunuz. Bunun yanında uygulama, yerel ulaşım birimlerinden elde edilen maske uyarılarını ve karşılaşabileceğiniz Covid-19 kontrol noktalarını da gösteriyor.

Toplu taşıma uyarı işlevlerinin çalıştığı ülkeler arasında henüz Türkiye yok, ancak zamanla yeni ülkelerin eklenmesi bekleniyor. İşlevler, Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kolombiya, Fransa, Hindistan, Meksika, Hollanda, İspanya, Tayland, İngiltere ve ABD'de destekleniyor.

Covid-19'un ülkemizde düşüşte olduğu şu günlerde fiziksel mesafe kurallarına, maske takmaya ve kapalı mekanlarda mümkün olduğunca bulunmamaya dikkat etmekte büyük fayda var. Tüm bu önlemlerle birlikte Google Maps'ın yeni işlevleri, salgının sonunu getirmeyi kolaylaştırabilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 12 Haziran 2020 aktüel kataloğunda drone, TV ve akıllı bileklik fırsatı
A101 11 Haziran 2020 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı Samsung ürünleri dikkat çekiyor
Gözler La Casa De Papel 5. sezonda! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?
5 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatla Dijitsu TV fırsatı
Günün En çok Okunanları
Tarayıcılardaki Gizli Mod Ne İşe Yarıyor, Neler Gizliyor, Neleri Gizlemez?
iOS 14 Nasıl Olacak? İşte iOS 14 Hakkında Tüm Bildiklerimiz
En iyi paralel evren konulu filmler: IMDb puanlarına göre en iyileri seçtik
En iyi bilim kurgu filmleri! IMDb puanı yüksek en iyi 25 bilim kurgu filmi!
Toto'nun Africa şarkısını bir de Tesla bobinleri ile dinleyin!

 

 