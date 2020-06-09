Google Maps'e Yeni Korona Virüsü İşlevleri Geldi

Dünya çapında yeni tepe noktalarına ulaşan Covid-19 küresel salgını, ülkemizde ve birçok ülkede düşüş eğiliminde olsa da, henüz bitmiş değil ve bu yüzden yaşam şeklimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Google Maps'a eklenen yeni işlevler, halk arasında "ikinci dalga" olarak anılan yeni bir yükseliş çizgisinin ortaya çıkmasını engellemeyi amaçlıyor.
Google Maps'a eklenen yeni işlevlerden bir tanesi, bir yere gitmek istediğinizde sizi toplu taşımada bir kalabalığın bekleyip beklemediğini söylemek. Bu sayede evden çıkmadan önce daha kolay karar verebiliyorsunuz. Bunun yanında uygulama, yerel ulaşım birimlerinden elde edilen maske uyarılarını ve karşılaşabileceğiniz Covid-19 kontrol noktalarını da gösteriyor.
Toplu taşıma uyarı işlevlerinin çalıştığı ülkeler arasında henüz Türkiye yok, ancak zamanla yeni ülkelerin eklenmesi bekleniyor. İşlevler, Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kolombiya, Fransa, Hindistan, Meksika, Hollanda, İspanya, Tayland, İngiltere ve ABD'de destekleniyor.
Covid-19'un ülkemizde düşüşte olduğu şu günlerde fiziksel mesafe kurallarına, maske takmaya ve kapalı mekanlarda mümkün olduğunca bulunmamaya dikkat etmekte büyük fayda var. Tüm bu önlemlerle birlikte Google Maps'ın yeni işlevleri, salgının sonunu getirmeyi kolaylaştırabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın