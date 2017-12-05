Google'a iPhone'daki Hareketi İçin Toplu Dava
"Google, Bize Borçlusun" adlı bir grup, iPhone kullanıcılarını endişelendirecek ciddi bir nedenle Google'ı mahkemeye taşıdı!
Kendini "Google You Owe US" (Google, Bize Borçlusun) olarak adlandıran bir grup, açtığı toplu davayla arama devi Google'ı mahkemeye taşıdı.
Grubun iddiasına göre Google, iPhone'daki Safari web tarayıcısının gizlilik ayarlarına aldırış etmiyor ve reklam hedeflemek üzere internet gezinti bilgilerinizi topluyor. Grubun "Safari Workaround" olarak adlandırdığı bu yol, Google'ın hangi sitelerin hangi sıklıkta ziyaret edildiğini kontrol etmesine izin veriyor. İddiaya göre firma bu verileri "DoubleClick Hizmeti" adlı reklam hizmetine satıyor. DoubleClick ise "reklam verenlerin iPhone kullanıcılarının tercihlerine göre hedefleme yapmasına izin veriyor".
Böyle bir dava daha önce 2015'te "Vidal Hall v Google" tarafından açılmış ancak mahkeme dışında anlaşmayla sonuçlanmıştı. Şimdi ise sorunlar, tekrar incelenmeye başlandı. Toplu davanın başında tüketici hakları uzmanı Richard Lloyd bulunuyor. Consumers Association and Which? dergisinin eski direktörü olan Lloyd, ünlü hukuk firması Mishcon De Reya tarafından temsil ediliyor.
Dava kullanıcıları muhtemelen zengin etmeyecek ancak Google You Owe Us'a göre talep edilecek tazminat, cihaz başına 1.000 euro'dan aşağı değil. İngiltere'de beş milyondan fazla iPhone kullanıcısı bulunduğu düşünüldüğünde Google'ın büyük bir ceza alması söz konusu olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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